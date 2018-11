Det amerikanske rockebandet Foo Fighters er på ny klar for sommerkonsert på Bergenhus festning, Koengen.

Dave Grohl og co. offentliggjør i dag en forlengelse av europaturneen. Det gir rom for konsert på Koengen 27. juni, drøyt elleve år etter at bandet spilte på samme arena for 20.000 mennesker.

– Publikum i sin hule hånd

I juni 2008 hadde Foo Fighters et annet storband som oppvarmer, Queens of the Stone Age. Selv om det var en litt kjølig værtype med vind og sol inn mot scenen i Bergen, var det stor stemning da Grohl bredbent og hårflagrende vrengte lyder ut av gitaren.

Ørjan Deisz (arkiv)

«En lang bandpresentasjon får en til å undre seg om frontfiguren satser på en karriere som standupkomiker, etter trommer og gitar. For Grohl har publikums fulle oppmerksomhet og sjarmerer alle i senk», skrev BTs anmelder, Einar Engelstad.

Han avsluttet med: «Ekstranumrene må tas i en snøkave for klokken har for lengst passert elleve, og «The Best of You» får hele Koengen til å hoppe opp og ned av begeistring. Ikke bare fordi det er blitt kaldt og seint».

Foo Fighters’ niende turné

Foo Fighters, som vokste frem fra asken til grungesuperheltene Nirvana da Kurt Cobain begikk selvmord i 1994, er ute på «Concrete and Gold»-turneen.

Albumet suste rett til topps på den amerikanske Billboardlisten – og bandet, som har vunnet fire Grammy-priser for beste rockealbum, har hatt utsolgte konserter overalt.

TT NYHETSBYRÅN

Dette er bandets niende verdensturné. På 113 konserter i fjor og i år har de spilt inn nærmere 700 millioner kroner.

Settlisten består av låter fra absolutt hele karrieren, inkludert en bråte med coverlåter. Foreløpig siste konsert var i Calgary 23. oktober.

– Juni blir travel på festningen

Frank Nes i Bergen Live har jobbet i flere år med å få Foo Fighters tilbake til Bergen.

– Det har vært en lang prosess, men nå er vi i mål og har en bekreftet konsertdato. Det er det viktigste, sier Nes.

Ørjan Deisz (arkiv)

Han anbefaler musikkfrelste bergensere om å ikke ta ferie i juni. Foruten konsertene med Elton John, Foo Fighters samt Bergenfest midt i måneden, har arrangøren flere ting på beddingen på Koengen.

– Det ser ut til å bli en meget travel juni 2019. Det er ingen grunn til å forlate byen, sier Nes.

Foo Fighters tar med seg oppvarmingsband til Bergen neste år også. Navn er ennå ikke bestemt.