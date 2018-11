HAR MISTET PUBLIKUM: Carte Blanche har størst publikumsnedgang av de statseide scenekunstselskapene. Carte Blanche-direktør, Tone Tjemsland, mener kompaniets hus-situasjon er én naturlig forklaring. Her ser vi et bilde fra oppsetningen «We Are Here Together» fra 2016. FOTO: EIRIK BREKKE