Are Kalvø plukker effektivt fra hverandre nordmenns klisjemessige og skrytete forhold til naturen.

1 2 3 4 5 6

Stand up.

Are Kalvø, Ole Bull Scene.

Monologen der Are Kalvø prøver å komme til bunns i hvorfor stadig flere nordmenn har behov for å ta seg opp på fjelltopper kverner tidvis for mye rundt samme poeng.

På Hordaland teater spør for tiden Linda Eide hva som skiller gamledager fra samtiden og hva denne endringen har gjort for mennesker mentalitet.

Det er ikke helt ulikt det Are Kalvø også gjør på Ole Bull Scene i helgen. Han har tatt den populære boken sin Hyttebok frå helvete til scenen og også han er opptatt av små og store samfunnsendringer og menneskets forhold til natur og kultur. Da og nå.

Kalvø er helt alene på scenen og så og si uten noen hjelpemidler. Han viser noen bilder av seg selv i naturen som barn, analyserer kropsspråket og prøver å komme med noen konklusjoner.

Utgangspunktet er nemlig at Kalvø hater friluftsliv og fjelltopper. Han vil være der det er asfalt og kelnere. Hvordan har det blitt sånn? Han som er vokst opp i vestlandets ville og vakre natur? Han som hadde morfar med gård som jobbet omtrent ute hele tiden.

Han har fått et forsterket agg til fjellet fordi vennene han en gang kunne drikke øl med nå lirer av seg selvfølgeligheter om skogens ro, naturens mektighet og fjellets magi. De fleste har minst en i vennegjengen.

Rune Sævig

På en time og et kvarter så plukker han ganske effektivt fra hverandre meningen med å gå i naturen, ofte ganske flåsete, men også med et snevet av sannhet i seg. I bunnen ligger det en del sentral statistikk som Kalvø bruker effektivt. Det stemmer for eksempel ikke at vi blir travlere og travlere og at det kanskje kunne være grunnen til at folk vil koble ut ved å legge ut bilder av seg selv på Besseggen. Eller at vi bor så tett og trangt og derfor har behov for å ha naturen helt for oss selv plutselig.

I Hyttebok frå helvete er det mye å humre av om hvordan folk har begynt å bruke fjellet som identitetsmarkør. Han fletter også publikum inn i fortellingen på en ikke påtrengende måte (og enkelte i salen virkelig elsker å kunne være med).

Selv kan han ikke forstå hvordan noen for eksempel velger å gå fra hytte til hytte i norske fjellheimen om sommeren. En såkalt ferie som kun inneholder de to verste delene av en tur; transport og pakking.

Rune Sævig

Hyttebok frå helvete er ikke noe hysterisk show, det er ganske dempet og fattet, samtidig er det en slags sivilisasjonskritikk på lavt nivå (der kritikkbiten blir smartere og tydeligere i bokform).

Mot slutten av forestillingen kommer det noe umotivert en del parodier av politkere. Kalvø er dyktig som bare ved antydende karaktertrekk likevel gir treffsikre gjenskapninger av norske politikere. Tematisk fremstår det likevel litt påklistra og ikke helt naturlig bakt inn i forestillingen.

Are Kalvø er en av landets mest uanstrengte og behagelige fortellere. Historien glir lett og ledig fremover og de er mange fine poeng, tankerekker og skråblikk. Det går litt langsomt der en stund, og selv om det er irriterende med folk med dyrt turutsyr og selvsikre fjellfolk så dveler forestillingen noen steder litt for lenge ved de samme poengene.