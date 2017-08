Jeg ble positivt overrasket da jeg hørte meg gjennom Robbie Williams’ karriere. Men det er én låt jeg fortsatt sliter litt med.

Koengen-klare Robbie Williams er på mange måter den rake motsatsen til artisten The Weeknd, som spilte samme sted tidligere i sommer. The Weeknd er for tiden en av verdens mest spilte artister. Han er med på å definere den internasjonale popmusikken her og nå. Men den beskjedne canadieren liker seg tilsynelatende ikke på scenen.

Han er ingen showmann.

TOBY MELVILLE, Reuters

Robbie Williams er derimot den fødte underholder. Men i motsetning til The Weeknd, er det lenge siden Williams har kommet med musikk som har satt noe videre spor etter seg. Han er definitivt ikke med på å definere den internasjonale popmusikken her og nå.

Derfor var forventningene lave da jeg satte meg ned for å høre gjennom Robbie Williams fra A til Å. Fra hans første plate «Life Thru a Lens», til hans siste, fjorårets «The Heavy Entertainment Show». Men jeg innså raskt at jeg hadde undervurdert ham.

Fakta: Robbie Williams Døpenavn Robert Peter Williams, født i 1974. Oppvokst i Stoke-on-Trent i Storbritannia. Fra 1990 til 1995 var han med i det uhyre suksessfulle boybandet Take That. Slapp sin første soloplate «Live thru a lens» i 1997, og fikk umiddelbart suksess. Har hatt listetopper i Storbritannia i med blant annet «Let Me Entertain You», «Milennium» og «Feel». Er den mest suksessrike soloartisten i de britiske hitlistenes historie. Gjorde i 2010 et lite comeback i Take That. Fredag 4. august spiller han på Koengen.

Hans siste plater er riktignok svært forglemmelige, men jeg hadde glemt hvilket popmonster Robbie Williams var rundt årtusenskiftet. Hvordan han virket å lage mega-hits som om det var den mest naturlige ting i verden. Hits som har gjort ham til den mest suksessfulle soloartisten i de britiske hitlistenes historie.

Dette er de fem beste låtene til Robbie Williams. Den siste kommer med under tvil.

1. «No Regrets» (1998)

Dette er langt fra Robbie Williams’ største hit. Det er ikke her han skrur allsangknappen opp til elleve. «No Regrets» er snarere en litt tilbakelent og ettertenksom låt, der showmannen Williams tones litt ned. Klovnen Robbie tar av seg masken, og er litt alvorlig i noen øyeblikk.

«No Regrets» handler angivelig om Williams brudd med boybandet Take That noen år tidligere, og er skrevet av Williams og hans tidligere faste låtskriver-partner Guy Chambers. At Neil Tennant fra Pet Shop Boys dukker opp på det flotte, drivende refrenget, er for min del prikken over i-en.

Han bidrar til å gjøre låten til en melankolsk perle.

2. «Angels» (1997)

Det er klart denne må med. Og der Robbie Williams på «No Regrets» holder litt igjen, er «Angels» et allsang-monster av dimensjoner. Låten har definitivt fått hard medfart siden den kom ut for 20 år siden–av alt fra nachspiel-gjester med kassegitar til sånn passe talentfulle «Idol»-deltakere.

Britpop-kongene i Oasis ga i 1995 ut de to allsang-klassikerne «Wonderwall» og «Don’t Look Back in Anger». Robbie Williams ble tatt inn i kretsen rundt Oasis da han samme år sluttet i Take That. Men Williams ble–kanskje ikke uventet–uvenner med Gallagher-brødrene. To år senere kom han med sin første soloplate, og han satte samtidig allsang-skapet på plass med «Angels».

Låten er blitt omtalt som Englands andre nasjonalsang. Det er lyden av puben ved stengetid. Det er alles sang. Både de som kan synge, og de som ikke kan synge. Kanskje aller mest de siste.

3. «Millennium» (1998)

Her møter vi en mer kjepphøy og stormannsgal Robbie Williams, som virkelig får utløp for sitt James Bond-oppheng. Låten er sentrert rundt strykepartiet fra låten «You Only Live Twice» av Nancy Sinatra, tittellåten til James Bond-filmen med samme navn.

FRANK AUGSTEIN / TT / NTB Scanpix

«Some say that we are players, some say that we are pawns, but we've been making money, since the day that we were born», synger Robbie på selvsikkert vis. Men låten innehar også både et alvor og en frykt for hva det nye millenniet vil bringe. En bønn om at det ikke er for sent.

4. «Back for Good» (1995)

Vi kan ikke bare hoppe bukk over Williams tid i Take That–det legendariske boybandet han gjorde et lite comeback i på begynnelsen av 2010-tallet. Det var Take That som gjorde ham til stjerne, men ingen av de andre Take That-medlemmene har vært i nærheten av Robbie Williams suksess som soloartist.

«Back for good» er en av de virkelig store boyband-låtene, og det er også en låt Robbie Williams ofte har fremført live. Det ser dessverre ikke ut til at han har den på planen denne gangen. Men kanskje han gjør et unntak for Bergen?

5. «Let Me Entertain You» (1998)

På tide å komme med en barnslig innrømmelse: Jeg har hatt et anstrengt forhold til «Let Me Entertain You» helt siden jeg så et TV-innslag der «Idol»-vinner Kjartan Salvesen fremførte låten foran et fullsatt Viking stadion i Stavanger. Salvesens opptreden gjorde et voldsomt inntrykk–i negativ forstand.

Men som nevnt tidligere, kan vi ikke klandre Robbie Williams for hva diverse «Idol»-deltakere har gjort med musikken hans. Jeg sliter riktignok fortsatt litt med «Let Me Entertain You», men er det ingen tvil om at det er et fyrverkeri av en låt.

En låt som understreker nettopp hva Robbie Williams er blant de aller flinkeste i klassen til: Å underholde.

Hva er dine Robbie Williams-favoritter? Del gjerne med oss i kommentarfeltet!