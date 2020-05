Han er ambassadør for den norrøne musikken

BT strømmer «vikingmusikk» fra Festspillene torsdag klokken 21.00.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Einar Selvik med band dykker dypt ned i den norrøne musikkarven. BT strømmer festspillkonserten torsdag kl. 21.00. Foto: Gonzales Photo/Jarle H. Moe / Scanpix

Petter Lønningen

Kribler det når du hører ord som kraviklyre, taglharpe og hardingfele? Da kan dette være festspill-høydepunktet for deg.

Einar Selvik, mest kjent fra Wardruna og TV-serien «Vikings», tar med seg Ivar Bjørnson og Håkon Vinje (Enslaved), Iver Sandøy (Emmerhoff & The Melancholy Babies), hardingfele-virtuos Silje Solberg og vokalist Linda-Fay Hella (Wardruna) for å dykke dypt ned i den norrøne musikktradisjonen.

Dette blir et mer nedstrippet og nakent uttrykk, sannsynligvis mer i retning Selviks siste album, «Skald» (2018). Men valg av medmusikanter tyder på at det også kan bli betraktelig mer eksperimentelt.

Les også Festspillene bruker 8,8 millioner kroner på en gratis digital festival

Selviks musikk har hatt mye å si for den voksende interessen for norrøn kultur, også her hjemme på berget.

Den moderne tilnærmingen til norrøne instrumenter og filosofi har åpnet opp et helt nytt rom for å utforske vår egen identitet.

Instrumentene er gamle, men siden ingen vet hvordan vikingenes musikk egentlig låt, er det i utgangspunktet ingen grenser for hvor denne opplevelsen kan ta oss.

Det er et lovende utgangspunkt.