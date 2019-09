Nå må BT våkne

Ville Festspillåpningen blitt forbigått på samme måte som sesongåpningen til Bergens kulturelle flaggskip – Musikkselskapet Harmonien?

HARMONIEN I DET FRI: Fra BTs dekning av orkesterets sommerkonsert i Nygårdsparken i august. Jannica Luoto

Pål W. Lorentzen

Hvordan er det mulig at Vestlandets viktigste og største avis velger å overse at et av Europas fremste symfoniorkestre – Bergen Filharmoniske Orkester, sammen med fremragende korkrefter – Bergen Filharmoniske Kor, Collegium Musicum Kor og Edvard Grieg Kor, og med solister fra øverste internasjonale hylle – svenske Mia Pehrsson og Norges nye verdensstjerne Lise Davidsen, det hele dirigert av en av Europas ledende dirigenter – Edward Gardner, fremfører et av høyromantikkens absolutte storverker – Mahlers svære andre symfoni, «Oppstandelsessymfonien»?

En konsert som samlet smekkfullt hus, og som for oss som var til stede sprengte tilvante opplevelsesrammer i Grieghallen. En makeløs opplevelse.

Men ikke et ord å lese om dette, verken digitalt eller på papir i BT! Vi snakker heller ikke om en hvilken som helst konsert, men selve sesongåpningen til Bergens kulturelle flaggskip – Musikkselskapet Harmonien. Ville Festspillåpningen blitt forbigått på samme måte?

Sesongåpningskonserten og innledningen til sesongprogrammet er en viktig kulturbegivenhet, og på samme måte som for Festspillene, et målepunkt for hvordan institusjonen definerer seg og hvor orkesteret er på vei rent kvalitativt.

Realiteten er for øvrig at konsertsesongen til Harmonien i Grieghallen er Bergen og Vestlandets fremste klassiske konsertserie og -arena, og som for kommende sesong oppviser et imponerende kreativt program med kunstnerisk spenst og formidlingsmessig kraft.

Hvordan kan BT unngå å fange opp dette? Man kunne gå kysten rundt i Norge og funnet at de stedlige symfoniorkestrenes sesongåpningskonserter der er blitt behørig dekket av hovedavisen i Stavanger, i Kristiansand, i Oslo og i Trondheim. Men altså ikke i Bergen.

Miseren forsterkes av at avisen ennå heller ikke har spandert en eneste linje på å informere sine lesere om den oppsiktsvekkende og glade nyheten som ble kunngjort av direktøren ved konsertstart, nemlig at sjefdirigenten, Edward Gardner, har signert for to nye sesonger og vil fortsette helt frem til sommeren 2023, til tross for det nye prestisjeoppdraget i sin hjembys London Philharmonic Orchestra – et av Europas fremste symfoniorkestre, det også.

Ville BT unnlatt å bruke betydelig spalteplass på en slik nyhet dersom den skulle ha dreiet seg om at Branns trener var blitt headhuntet til FC Barcelona?

Heller ikke ville BT unnlatt å nevne at Bergens fremste mesen – enten vi nå snakker om sport eller om musikk, Trond Mohn, igjen har sett betydningen av orkesteret i byens og landets kulturliv ved å støtte engasjementsforlengelsen.

Når BT så (prisverdig!) tar inn en kronikk av orkesterets direktør, Bernt Bauge, presterer avisen å bruke et bilde av orkesteret med festspilldirektøren i front!

Hva slags bevissthet, eller mangel på sådan, ligger bak en slik misvisende sammenheng mellom tekst, forfatter og bilde?

Den nagende fornemmelsen om BTs svekkede vilje, interesse og kunnskap til å følge opp utviklingen i den klassiske delen av musikklivet i byen er nå blitt ytterligere forsterket, i og med den larmende tausheten som jeg her har påpekt.

Hvor befinner kulturredaktøren seg i dette bildet? Det bygges ikke kulturby av slik unnfallenhet fra Vestlandets fremste mediehus.