Hester V75 smaker av honning – og er en av landets mest interessante rapgrupper.

Hester V75 er norsk raps svar på deLillos. Der andre bergensrappere messer om å løpe fra snuten, store bager med mystisk innhold eller å klesse hverandre ned, snakker Hester om å ha det fint med venner, treffe en søt jente, å ha en litt kjedelig jobb slik at man kan betale regningene sine, eller å føle seg tynget av forventningspress.

Men det betyr ikke at Hester er kjedelige; de snakker om ting folk flest faktisk kan kjenne seg igjen i. Og det gjør dem til en av landets mest interessante rapgrupper.

Minialbumet «Dolce Vita» ble angivelig til under en ferietur til Italia, og skal være inspirert av elektropop-fløtepusen Ryan Paris’ låt ved samme navn fra 1983. Akkurat det er ikke så lett å høre, men Vibbefanger-kollektivet hadde åpenbart godt av litt ferie: «Dolce Vita» er herlig tilbakelent og smektende – med en smak av honning.

Tekstene er like jordnære som vanlig: «Inni meg brenner» åpner med ordene «Mekker noe salat basert på noe brokkoli/og noe godt i glasset eg merker dette gjør meg blid/men la meg være litt med meg sjøl bare for et lite øyeblikk/mine tanker flyger rundt som snø og blir tatt av vinden litt for kvikt». «Sånn eg holder på» er en eggende hyllest til folk som forsøker å fikse hverdagen, mens dampende «Hemmelige sone» og vuggende «Skumringen» skrur opp temperaturen mange hakk. «Meldinger» byr på ettertenksom poprap, mens «Vil ha mer» er den mykeste bangeren du noensinne har hørt (med et gnistrende gjestespill fra Kjartan Lauritzen). Dermed er det ikke fritt for at den glatte «Såre deg» blir en litt tam avslutning på en ellers knallsterk utgivelse.

Hester er gjenklangen av «Generasjon Perfekt»; det handler om å dras mellom ulike forventninger, mas på sosiale medier og følelsen av å aldri strekke til, men også viktigheten av å ta vare på seg selv og vennene sine midt oppi alt kaoset. Dette i seg selv er ikke noe nytt (Klovner i kamp og Diaz gjorde noe allerede liknende da norskspråklig rap tok sine første, sjarmerende barnesteg), men Hester får det til å låte forbløffende elegant og naturlig.

Mykt og svalt – Hesters lydbilde er fremdeles ømt og jazzede, men med årene har uttrykket deres blitt strammere. Onde tunger kaller det easy listening-rap, men det er et snev av sannhet i det også. Luftige synther, raus bruk av klang, lekende tangenter og svulstig saksofon – å lytte til hester føles som å stå opp fra en seng med nyvasket sengetøy, litt for seint en søndagsmorgen i juni. Produksjonsmessig er deres mest fokuserte utgivelse til nå, og melodilinjene holder et mye høye høyere nivå enn for eksempel «Baby eg har et problem».

Hester har alltid holdt jevnt høyt nivå, men de mest fengende låtene deres skrev de i begynnelsen av karrieren. På «Dolce Vita» disker gjengen derimot opp med flere låter som fester seg umiddelbart. Lediggang er kanskje roten til alt ondt, men «Dolce Vita» viser at det lønner seg å ta en pustepause i ny og ne.