Durek Verrett vant ikke frem mot Se og Hør i PFU

Se og Hør brøt ikke god presseskikk da ukebladet omtalte helsetilstanden til Durek Verrett i en artikkel i desember i fjor, ifølge PFU.

Durek Verrett har klaget Se og Hør inn for PFU, men nådde ikke frem.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er pressens eget klageorgan. Onsdag behandlet de en klage fra Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek.

Saken handlet om et oppslag på ti sider i Se og Hør 17. desember i fjor, hvor Verretts helsetilstand og sykdom ble omtalt.

Verrett hadde ikke selv medvirket til saken og takket nei da Se og Hør oppsøkte ham på gaten i Los Angeles for å spørre om et intervju.

Han reagerte på publiseringen av personlige helseopplysninger.

Skjermdump av Pressens Faglige Utvalg – PFU som behandler saken til Durek Verrett mot Se og Hør.

PFU diskuterte saken grundig, men endte med en felles avgjørelse om at Se og Hørs oppslag ikke er i strid med god presseskikk. I innstillingen viser utvalget til at Veretts sykdom er relevant å opplyse om, sett i lys av at han hevder å kunne helbrede seg selv og at dette er knyttet til hans kommersielle virksomhet.

PFU viser også til at han ved tidligere anledninger har vært åpen om sin helsetilstand, blant annet i en bok fra 2019.

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på