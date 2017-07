PÅ FLØYEN: Leland Orser (til v.) spiller Robert Kirsch i serien. Han har tatt med seg kone og barn.– Mens jeg er på jobb er de ute og opplever Bergen, forteller han. Her får han instruksjoner før en scene. FOTO: Nikita Solenov

Spiller inn HBO-serie i Bergen

Frem til onsdag skal HBO-serien «Berlin Station» spille inn i Bergen. – Det er så vakkert her at jeg nesten bestemte meg for å flytte hit, sier produsent Michael Scheel.