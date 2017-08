Se de lokale stjerneskuddene på hjemmebane under Osfest eller bli vettskremt i kinosalen.

KUNST: Gatekunstnere åpner nytt atelier

Martine Markussen

Hva: Åpning av Støy.

Hvor: Vikensgate 16.

Når: Torsdag 20.00.

Hvorfor: Bergen har en fantastisk utvalg av gallerier, atelier og utstillingsrom. Torsdag åpner enda en arena der du kan utforske hva som beveger seg i Bergens kunstmiljø.

Støy er det nye atelieret til gatekunstneren Mednøtt og graffitiartist Hur Borkh. På åpningen vil Mednøtt vise det siste hun har holdt på med innen kunst. Hur Borkh vil også ha premierevisning av filmen «Hur-Ritual» kl. 21.

For dem som ikke kjenner til Mednøtt, er hun gatekunstneren som satte farger på veggene under Smørsbroen etter at Statens vegvesen malte over det forrige verket, «Awakening». Det sistnevnte førte til en saftig debatt rundt gatekunstens plass i Bergen.

Jeg vet ikke hva hun har funnet på nå, men det kan definitivt være interessant å få med seg. Har hun tatt skrittet fra gaten til atelier, eller blandes de to sammen? Og filmen til graffitikunstner Hur Borkh, hva får vi innblikk i der?

Ingrid Marie Vikhammer Sandvik

FESTIVAL: Lokale helter spiller på Osfest

Roar Christiansen

Hva: Musikkfestivalen Osfest.

Hvor: Os.

Når: Fredag og lørdag.

Hvorfor: I fjor booket Osfest tvillingene Markus og Martinus, noe som resulterte i en utsolgt lørdag. I år frir de også til det yngre publikum, om ikke så ungt som i fjor, og har fått Unge Ferrari, Julie Bergan og Erik og Kriss på programmet. I tillegg er de lokale- og internasjonale heltene Kream fra Os på plass. I februar var låten deres «Taped up heart» blitt strømmet over 39 millioner ganger på Spotify.

Det loves folkefest foran den ene arenaen, som plasseres midt i Os sentrum. Her spiller seks artister hver kveld. Hvis de allerede nevnte ikke vekker festivalgleden, kan det kanskje friste at Postgirobygget definitivt vil skape litt sommerstemning fra scenen. Værmeldingen viser i hvert fall en halv sol, i tillegg til regn i helgen. Vi krysser fingrene for at den blir hel.

Ingrid Marie Vikhammer Sandvik

FILM: Se den opprinnelige «blockbusteren»

Filmweb

Hva: «Haisommer».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Tirsdag 20.15 og onsdag 18.00.

Hvorfor: Da «Haisommer» hadde prøvevisning for et utvalgt publikum, noen måneder før filmen kom ut, skal en publikummer ha blitt så vettskremt at hun spydde. Steven Spielbergs «Haisommer» ble en gigantsuksess da den kom sommeren 1974, og på mange måter var filmen den første, store sommer-popcornfilmen. Den første storfilmen som fikk ungdommer i hopetall vekk fra solen og inn i kinosalen.

Før «Haisommer» pleide ikke Hollywood-studioene å legge store premierer til sommermånedene. Men «Haisommer»-suksessen fikk dem til å innse at de hadde tatt feil. Siden da har sommeren ofte betydd blockbustere – popkorn-filmer – noe «Spiderman: Homecoming» og «Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge» er eksempler på denne sommeren.

Men nå kan du altså se den opprinnelige popkorn-filmen på Cinemateket – på et hvitt lerret, slik den bør sees. Den er kanskje ikke så skummel at den får folk til å spy i 2017, men kanskje du skal ta med deg en bøtte på visningen for sikkerhets skyld.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Bergensk og brasiliansk DJ-miks

Mats Bakken

Hva: Konsert med Henrik the Artist og Flora Scofano.

Hvor: Teglverket, Det Akademiske Kvarter.

Når: Lørdag fra 22.00.

Hvorfor: Det blir en herlig miks av 90-tallspop og tyngre undergrunnstoner når klubbtalentet Henrik The Artist skal spille på Det Akademiske Kvarter lørdag. Selv om han som oftest ikke er et navn man forbinder med Bergen, er han fra byen. Han har turnert mye det siste året, blant annet i USA.

Henrik Haraldsen Sveen, som han egentlig heter, spiller også i Bergen igjen neste uke, da som en del av DJ/produsent-kollektivet Rytmeklubben på Hulen.

Lørdag spiller også brasilianske Flora Scofano.

Robert Nedrejord

TEATER: Heksejakt på festningen

Nikita Solenov

Hva: «Hekseringen».

Hvor: Bergenhus festning.

Når: Hver dag 21.00.

Hvorfor: Frem til 19. august kan du se Fyllingsdalen teaters musikal om hekseprosessene i Bergen i 1665 på Bergenhus festning. Stykket hadde urpremiere forrige uke, og fikk solid skryt av BTs anmelder.

– Det vi fikk se var en to timers forestilling preget av overskudd, spilleglede og – mest gledelig av alt – en scenisk sikkerhet i nesten alle ledd, som var egnet til å overraske, var dommen.

Gjennom «Hekseringen» følger vi 12-åringene Kristina og Peder. Mormoren deres blir arrestert og anklaget for å være heks. Parallelt med dette har biskopen skumle planer.

Stykket, som skjer utendørs, har over 70 stykker på scenen, blant skuespillerne er tidligere «Farmen Kjendis»-deltaker Jarl Goli.

Forestillingen har kostet nærmere to millioner kroner, og har mye flammeshow.

«Hekseringen» skal passe for hele familien.

Robert Nedrejord