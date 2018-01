Kona til Sigvart Dagsland, Karoline Krüger, er dypt rørt over støtten fra omverdenen etter trafikkulykken som ektemannen var involvert i.

Musikeren Sigvart Dagsland, opprinnelig fra Stavanger, ble alvorlig skadd i en trafikkulykke på Østlandet tirsdag denne uka.

Sammen med crewet sitt var han på vei mellom konserter blant annet på Rena og i Hamar da bilen frontkolliderte med en annen. Fredag sendte kona, musikeren Karoline Krüger, sin takknemlighet for all omtanke familien har fått. Denne publiserte hun på sosiale medier, skriver Stavanger Aftenblad.

Seks timer etter at Krüger publiserte innlegget på Instagram og Facebook, har posten fått over 640 likes.

Karoline Krüger skriver:

«Kjære gode og omtenksomme mennesker! Fra hjertet: Tusen takk for alle meldinger og hilsener som dere i ulike kanaler har sendt vår vei. Livet er vilt og skjørt! Vi er omtumlet og litt slitne; MEN først og fremst glade fordi Sigvart og de andre ER her og at de er i de beste hender. Og med tiden til hjelp, så kan og skal dette gå bra. Igjen, tusen takk. ❤️ Knallrødt hjerte.»

Store bruddskader

Dagsland har store bruddskader som det tar tid å hele. Men i følge kona, Krüger, har familien tro på at han skal bli helt god igjen.

Manager Jan Sollenes i Bergens-baserte HiHat Management meldte torsdag kveld at både Dagsland og hans to musikerkolleger som ble skadet i ulykken, har vært gjennom omfattende operasjoner.

– Sigvart Dagsland, keyboardist Torjus Vierli fra Vegårshei og lydmann Helge Leirvik fra Stavanger har nå fått kartlagt skadeomfanget. Både de to andre og Sigvart har vært igjennom omfattende operasjoner, sier Sollenes.