«Skavlan» ble sett av 440.000 på TV 2 fredag kveld. På samme tid valgte 612.000 å se konkurrenten «Lindmo» på NRK.

I mange år har Fredrik Skavlan og Anne Lindmo delt fredag og lørdag mellom seg på NRK1. Etter at Skavlan tidligere i år meldte overgang til TV 2, ble programmene for første gang sendt samtidig klokken 21.25 fredag.

Skavlan ble sett av 440.000 på TV 2 fredag kveld. Samlet har nesten 500.000 vært innom Skavlan-innhold på TV 2 og TV 2 Sumo denne helgen, skriver kanalen i en pressemelding mandag.

651.000 seere så Skavlans sesongstart på NRK i fjor høst. Altså ble to av tre seere med videre til sesongpremieren på TV 2. I vår hadde Skavlan i snitt 705.000 seere pr. program på NRK.

– Jeg tror TV 2 regnet med halvering av seertallene, så de er nok fornøyde, sier Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom til Aftenposten.

Lindmo hadde på sin side 612.000 seere på fredag. Dette er noe færre enn de to andre sendingene denne høsten. Så langt har 25.000 sett helgens «Lindmo»-sending på NRKs nett-TV.

Senkveld hadde flere seere enn Skavlan

TV 2 skriver i pressemeldingen at Skavlan «åpnet sterkt». 31,6 prosent av TV-seerne på det tidspunktet så Skavlan, mens 44 prosent så Lindmo.

I den viktige kommersielle målgruppen 20–49 så 34,5 prosent Skavlan, mens 35,3 prosent valgte Lindmo. Da Skavlan ble sendt på NRK, var fem av syv seere over femti år. Det ser med andre ord ut til at Fredrik Skavlan har fått et yngre publikum med kanalbyttet.

Fredag hadde også Helene Olafsen og Stian Blipp sin første Senkveld-sending etter at de tok over for Thomas Numme og Harald Rønneberg. 582.000 seere fikk med seg fredagens premiere, som ble vist umiddelbart etter Skavlan. Ikke siden høsten 2015 har Senkveld hatt en så sterk sesongåpning.

– Vi er superfornøyd med fredagen vår, og premiereprogrammene Skavlan og Senkveld leverer godt over våre egne forventninger. Debutantene Helene og Stian gjør en fantastisk jobb, sier kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 i pressemeldingen.

– Ved siden av seertallene lineært er vi svært tilfreds med Skavlans digitale fotavtrykk i løpet av de siste dagene. Høsten er lang, og vi skal jobbe hardt for å gi seerne gode fredagskvelder utover, fortsetter han.

Tror ikke på høye strømmetall

TV 2 ønsker å bruke Skavlan til å løfte strømmetjenesten TV 2 Sumo, uttalte kanalen da programlederen meldte overgang fra NRK før sommeren. Massaiu i MediaCom tror ikke det vil skje.

– Det virker underlig å hente Fredrik Skavlan for å øke strømmetallene. TV 2 har tatt grep ved å lage en lengre sending for nett, men det er nok begrenset hvor stor tilleggsdekning det vil gi. De fleste seerne har nok en avtale med Skavlan fredag kveld de ønsker å videreføre, sier hun.

Massaiu påpeker at Skavlan forrige sesong bare hadde 55.000 visninger i snitt på NRKs nett-TV.

– Nå er det viktig for mediehusene å få to ben å stå på: TV-sending og avspilling på nett. Jeg tror fotballkamper og talkshow er noe nordmenn fortsatt vil se på lineær TV, sier Massaiu.