I SKRIVESTUEN: Forfatter Ketil Bjørnstad er aktuell med sin selvbiografi om 90-tallet. – Vi burde hørt på William Nygaard. Flere var allerede drept rundt i verden i kjølvannet av fatwaen. Det er ufattelig hvor mange som hadde behov for å uttrykke lettelse over at politiet ikke tok fatwa-sporet på alvor, sier han. FOTO: Maud Lervik, Aftenposten