Flere bedrifter avlyser julebord: – Holdt igjen i det lengste og håpet det skulle gå

Store bedrifter avlyser eller utsetter julebordet. Serveringsbransjen frykter ukene fremover.

Serveringsbransjen i Bergen opplever at mange avlyser julemiddager. – Alle pilene peker i feil retning, sier Ole Irgens i Tryg, som er et av selskapene som har avbestilt sitt julebord.

Publisert Publisert Nå nettopp

Restauranter melder om hundrevis av avbestillinger, og mange frykter at flere kanselleringer vil rulle inn mot julen. Samtidig velger flere store bedrifter BT har snakket med å avlyse eller utsette de store samlingene av ansatte før jul.

Høyt smittetrykk og den nye virusvarianten omikron får skylden.

Etter torsdagens pressekonferanse ble det innført enda strengere nasjonale tiltak for å hindre spredningen av varianten.

I forslaget til regionale tiltak i bergensområdet, foreslås det at antall deltakere på private arrangement begrenses til 100 personer. Det foreslås også at serveringssteder må registrere gjester og varsle om smitteeksponering.

I Bergen må serveringsstedene allerede i dag registrere gjester.

Fakta Dette er de gjeldende reglene og anbefalingene for Bergen Påbud om munnbind der man ikke kan holde en meters avstand på kollektiv transport, i taxi, på kjøpesentre og i butikker

Serveringssteder skal føre oversikt over gjester

Anbefaling om å kutte ut håndhilsingen, klemme bare sine nærmeste og redusere antall nærkontakter Kilde: Bergen kommune og Regjeringen Les mer

Daglig leder i Skyskraperen Restaurant på Ulriken, Anders Isager, forteller at de har innført en rekke tiltak i henhold til anbefalingene. Likevel har hundrevis av gjester avbestilt julebord hos dem frem mot jul.

Etter en oppgradering av både Ulriksbanen og restauranten, hadde Skyskraperen Restaurant satset på julebord i år.

– Vi får ikke klare nok beskjeder fra myndighetene. De sier at folk ikke trenger å kansellere julebord, men det er jo akkurat det som skjer når situasjonen er som den er, sier han.

Avbestillingene begynte å komme like etter at myndighetene innførte strengere tiltak. Flere restaurant-ledere kjenner seg igjen.

– Det vi frykter er at det er snakk om flere restriksjoner som vi ikke har fått med oss, eller har tid til å gjøre noe med, sier Ingrid Svensen som er styreleder i Bryggeloftet & Stuene.

– Skulle vi fått meteren igjen, kunne vi bare stengt ned på dagen. Det klarer vi ikke å håndtere midt i julebordsesongen.

Bryggeloftet & Stuene legger mye i julebordsesongen. Nå frykter styreleder Ingrid Svensen at det vil komme nye restriksjoner som de ikke var forberedt på.

– Alle pilene peker i feil retning

Forsikringsselskapet Tryg hadde planlagt julebord på Scandic Flesland med 500 gjester. Onsdag bestemte de seg for å avlyse, forteller kommunikasjonssjef Ole Irgens.

– Vi tok den beslutningen etter at vi har holdt igjen i det lengste og håpet det skulle gå. Det er med tungt hjerte, men alle pilene peker i feil retning, sier han.

Kommunikasjonssjef i Tryg, Ole Irgens, sier omikron-viruset har bidratt til beslutningen om å avlyse julebordet for de 400 ansatte.

Flere bedrifter BT har snakket med forteller en liknende historie.

Eviny, tidligere BKK, valgte for to uker siden å avlyse sitt julebord for sine 400 ansatte, først meldt av BA, men ønsker at de ansatte skal samles i mindre grupper.

– Begrunnelsen for avlysningen var at vi ikke kan ha et så stort julebord når vi ser rekordhøye korona-smittetall, parallelt med RS-virus og influensa. Vi har ikke lyst til å risikere å bidra til å legge ytterligere press på en allerede hardt belastet helsetjeneste, sier Jan Kåre Austrheim, kommunikasjonssjef i Eviny.

Jan Kåre Austrheim, kommunikasjonssjef i Eviny, sier til BT at selskapet ikke ønsker å bidra til mer press på helsetjenesten.

Vil gjennomføre tre kundearrangement

Marianne Sætre, plassjef for DNB i Bergen, sier banken forholder seg til retningslinjene fra myndighetene og kommunen, og at de foreløpig planlegger å gjennomføre tre store kundearrangementer i Bergen de neste ukene.

– Vi har valgt å ikke avlyse foreløpig, men her forholder vi oss til retningslinjene som er gjeldende og følger tett med på oppdateringene som kommer. Hvis det blir sånn at vi må avlyse, er vi opptatt av at maten som er bestilt blir gitt til veldedige formål, sier hun.

Alle ansatte skal ikke samles til julebord, men heller gå i grupper på mindre serveringssteder.

Organisasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, sier til BT at de velger å utsette to julebord til over nyttår.

Det samme opplegget følger Sparebanken Vest. NRK i Bergen har valgt å avlyse julebord for sine 100 ansatte, mens oppdrettsgiganten Mowi vil utsette til over nyttår.

Det gjør også TV 2. Mandag valgte medieselskapet å flytte julebordet med 400 ansatte på Hotel Norge til februar.

– Det er på grunn av økende smitte, en ny variant og med tanke på at vi har sendekritiske funksjoner, sier organisasjonsdirektør Sarah Willand.

– Utfordrende

På restaurantene 1877 og Cornelius ble halvparten av onsdagens bestillinger kansellert. Fredag formiddag kom det enda flere avlysninger. Mange avbestiller på dagen, forteller daglig leder Christina Bollmann.

Christina Bollmann, daglig leder for restaurantene 1877 og Cornelius, bekymrer seg for at situasjonen skal bli verre.

– Det er utfordrende fordi vi må planlegge bemanning og si nei til andre gjester. Man går jo bare rundt med en konstant bekymring om at det skal bli verre, sier hun.

Håpet hennes er at restaurantene får holde åpent ut desember. Flere bekymrer seg for det samme.

Kulturlederens utvalgte Nyhetsbrev Liv Skotheim er kulturleder i BT og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på

– Jeg lurer på om det blir verre de neste ukene. Nå er det jo en ny panikk rundt omikron-varianten. Vi ser spent på situasjonen frem mot julaften. Gudene vet hva som skjer, sier Gard Haugland som er en av eierne av Bien-restaurantene.

– Vi ser spent på situasjonen frem mot julaften, sier Gard Haugland en av eierne av Bien-restaurantene.