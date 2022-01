Enda et høydepunkt i Augestads karriere

Tora Augestad er definitivt rett person til å fremføre disse verkene sammen med Harmonien.

På tampen av fjoråret kom Tora Augestad med en plate der hun synger verk av den norske komponisten Henrik Hellstenius.

Fakta «Past & Presence» Henrik Hellstenius

Tora Augestad, sang

Diego Lucchesi, bassklarinett

Bergen Filharmoniske Orkester

Edward Gardner, dirigent

Den bergenske sangeren Tora Augestad har hatt et imponerende antall prosjekter de siste årene, fra å lede Hardanger Musikkfest til urfremføring av ny, norsk musikk. Hennes siste plateutgivelse, der hun synger verk av komponist Henrik Hellstenius sammen med Bergen Filharmoniske Orkester, er enda et høydepunkt i den lysende karrieren.

«Past & Presence» innledes med sangsyklusen «As if the Law is Everything», basert på Øyvind Rimbereids diktsamling «Lovene» fra 2015.

Her viser Augestad at hun er både musiker og skuespiller. Hun både resiterer og synger tekst som er mildt sagt lite sangbar, og hun lykkes å veksle mellom lyrisk flyt og nærmest perkussiv bruk av ord og fraser.

Hellstenius har skrevet musikk til flere danseforestillinger, og jobbet mye med forholdet mellom musikk og bevegelse. Selv om de færreste nok ville kategorisere dette verket som typisk dansemusikk, er det likevel noe underlig dansbart ved deler av det. En fremdrift og en puls bortenfor de åpenbare rytmiske strukturene skaper en letthet i den dystre tematikken og det teksttunge partituret.

Noe går alltid tapt gjennom oversettelse – prøv å oversette frasen «lovet være loven» til et hvilket som helst annet språk. Det kan fort føles litt pretensiøst når lyrikk en kjenner på norsk presenteres i engelsk språkdrakt. Samtidig er Augestads diksjon og frasering så perfeksjonert at teksten blir en fryd å lytte til.

Enda mer frydefullt er det andre verket for orkester og sang på platen, en såkalt «gjenkomposisjon» av Robert Schumanns syklus «Dichterliebe». Her har Hellstenius tatt åtte av Schumanns 16 lieder og latt vokalen ledsages av orkester istedenfor piano. Vanligvis synges verket av en mann, men Hellstenius’ versjon er skrevet med en kvinnestemme i tankene. Opprinnelig var verket tiltenkt jazzsanger Solveig Slettahjell, men i denne omarbeidede versjonen altså Tora Augestad.

Gjenkomposisjonen er et usedvanlig vellykket prosjekt, der Hellstenius får frem et vell av nyanser i de kjente romansene. Iblant legger han til små for-, mellom- eller etterspill som utvider stemningene. Noen ganger sniker han inn ny harmonikk, som henter sangene inn i vår egen tid.

Tora Augestad har hatt en løfterik karriere. Her mottar hun spellemannpris i 2019 for platen «Portraying Passion», som ble spilt inn sammen med Oslo-Filharmonien.

Det er imidlertid instrumenteringen hos Hellstenius som virkelig gir sangene nytt liv. I den velkjente «Im wunderschönen Monat Mai» høres strykernes flageoletter nesten ut som «slide Whistles». Mens teksten sammenlikner naturens blomstring med jeg-personens kjærlighet, vandrer de vakre, brutte akkordene gjennom flere av instrumentene. På den måten hører vi blomstringen også i orkesteret idet det åpner seg opp for oss.

Med flittig bruk av slagverksinstrumenter, som var langt fra å bli del av symfoniorkesteret på Schumanns tid, oppstår det både komiske effekter og inderlighet. Det er tydelig at Hellstenius har tatt fatt i Schumanns verk med både humor og stor kjærlighet.

En av grunnene til at Hellstenius’ «Dichterliebe» fungerer så godt, er at Augestads stemme er mer en del av orkesteret enn en solist på siden av det. I «Das ist ein Flöten und Geigen» henter hun tidvis frem kabaretsangerens brystklang og tilfører helheten en kledelig råhet. Det er dessuten morsomt at teksten som skildrer støyende bryllupsmusikk med fløyte-, fiolin- og paukespill, hornblåsing og drønn, illustreres nettopp av et orkester som tar stadig mer av.

Mellom de to sangsyklusene hører vi enkeltverket «Still Panic», en konsert for bassklarinett. Verket fremføres av BFO og orkesterets egen solobassklarinettist, Diego Lucchesi. Også dette stykket har et fascinerende driv, med en gjennomgående uro og nærmest desperate utbrudd både hos solisten og orkesteret. «Still Panic» kommer imidlertid litt i skyggen av de to flersatsige sangverkene, og hadde trolig gjort seg bedre i en annen kontekst.