Mesterlig, ironisk og mørk

Assassins er så fengende, ironisk og mørk at det er jammen godt det handler om USA.

Hvorfor i alle dager skulle noen ønske å drepe en politiker. Spørsmålet er definitivt ikke uaktuelt, skriver BTs anmelder.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Fakta «Assassins» Musikal på Den Nationale Scene

Musikk og sangtekster: Stephen Sondheim

Manus: John Weidman

Basert på en idé av Charles Gilbert jr. Oversatt av Knut Nærum.

Regi: Markus Virta

Musikalsk ansvarlig: Trond Lindheim

Skuespillere: Kristian Berg Jåtten, Svein Harry Schöttker-Hauge, Frode Bjorøy, Ameli Isungset Agbota, Kristoffer Sagmo Aalberg, Knut Erik Engemoen, Bjørn Willberg Andersen og flere. Les mer

Selv om det handler om noe svært alvorlig, nemlig gjentatte angrep på det amerikanske demokratiet og dets presidenter, er musikalen Assassins både underholdende og lattervekkende. Veldig.

Nøkkelen er selvsagt at hovedpersonene er en rekke historiske personligheter som sannsynligvis ville ha gått i glemmeboken. Det gjør dem til tåper, tapere, tullinger, tosker. Tragiske ubetydeligheter som har tilranet seg en plass i historien ved å skyte presidenten.

Kristian Berg Jåtten spiller Lee Harvey Oswald på DNS. Her i øyeblikket på scenen da han skyter John F. Kennedy

Slik har manusforfatter John Weidman og komponist Stephen Sondheim benyttet seg av dramaets eldste kjensgjerning: Komedien handler om mennesker som er dårligere enn oss. Tragedien handler om mennesker som er bedre.

– Hvorfor gjorde du det, Johnny? synger balladesangeren (Kristian Berg Jåtten) med klar stemme i begynnelsen. Spørsmålet er rettet til John Wilkes Booth, som spilles og synges malmfullt av André Søfteland.

Booths var skuespilleren som ble USAs første presidentmorder da han skjøt Abraham Lincoln under en forestilling på Fords Theatre i Washington DC. I stykket anklages Booth langt på vei for å ha satt hele det historiske spetakkelet i gang.

Kristian Berg Jåtten.

– Så hvorfor gjorde du det, Johnny?

Når spørsmålet kommer har vi allerede møtt musikalens mørke kraft, nemlig våpenhandleren, i Svein Harry Schôttker-Hauges hvithårede, djevelaktige skikkelse. Han setter premisset for hele stykket, et premiss som er nokså drøyt: – Dersom du ikke oppnår dine drømmer, er løsningen å skyte en president.

Slik lokker han historiens attentatmenn og – kvinner til et sted utenfor tid og rom, bygget opp av brune pappkartonger. Der selger han våpen til dem alle.

Mari Lerberg Fossum.

Selvsagt går det allerede her an å lese stykket, som første gang ble satt opp i 1991, som en ramsalt kritikk av de amerikanske våpenlover og pengemakten som opprettholder dem. Men tilgang til våpen er som kjent ikke hele forklaringen. Mange klarer fint å eie et våpen uten å begå mord.

I løpet av forestillingen får vi mange og motstridende svar. De avhenger ofte av hvem som forklarer, morderen eller samfunnet rundt. Hver gang vi trekker i en tråd på leting, ender vi gjerne med å trekke frem en ny floke. Enhver som har forsøkt å nøste frem den egentlige årsaken til et attentat, vet at risikoen er høy for at man vikler seg inn i konspiratorisk vas.

Lykke Kristine Moen, Gerald Pettersen og Jason Nemor Harden.

Det som kjennetegner Stephen Sondheims komposisjon er at melodiene lar historien fortelles av mange stemmer. De spriker like gjerne i alle retninger som de ender opp i et felles kor. Melodiene er rike på referanser, med spor av 1800-tallets ballader, Sousa-marsjer og 1970-tallets visesang.

Det er altså ikke en enkel oppgave orkesteret på DNS har fått i fanget. Her er det stadige skifter både i tempo, styrke og klang. Toner og fraser skal vendes frem og tilbake. Men alt dette turneres på en forbilledlig måte under Trond Lindheims musikalske ledelse.

Sondheims postmoderne komposisjoner gjør oppgaven like krevende for skuespillerne. Når det ikke finnes kjente slagere fra denne musikalen, er nok grunnen at i dette stykket er musikkens primære oppgave å drive dramaet, ikke være gjenkjennelige spinoffprodukt for markedet.

Bjørn Wilberg Andersen.

Likevel går det virkelig an å glede seg over melodienes rikholdige referanser og skuespillernes sangprestasjoner. Schõtler-Hauges dype stemme og Berg Jåttens klare komplementerer hverandre godt underveis. Knut Erik Engemoen og Ameli Isungset Agbota er rørende når de i rollene John Hinckley og Lynette Fromme sammen synger i kjærlighet til hvert sitt idol, Jodie Foster og Charles Manson. Og når Kristoffer Sagmo Aalberg i rollen som den alltid optimistiske Charles Guiteau desperat synger seg mot galgen i en ekstremt overdreven catwalk, er uttrykket så vilt at det egentlig er mer mørkt enn moro.

Selv om stykket turnerer alle de ulike forklaringene underveis, etterlates vi likevel med en forklaring som peker på det kollektive i den amerikanske kulturen. For hvis alle har rett på lykke og medgang, hva slags alternativ har taperne da? Her kommer Knut Nærums knakende gode oversettelse til sin rett. Ordet «another» i «Another National Anthem» oversatt med «alternativ» heller enn «en annen». Det kan jo åpne opp for en refleksjon over alt det andre «alternative» vi mentalt kan sysle med for tiden.

Tormod Løvold.

Da stykket ble spilt Off- Broadway for første gang i 1991, ble det av flere anmeldere omtalt som et «bomskudd». Ja, det ble rett og slett hevdet at Asssasins var et upassende stykke.

For oss i Norge kan et stykke om amerikanske presidentattentat virke fjernt. Samtidig, en mørk, ironisk musikal om politiske drap i Norden: Hadde vi tålt det? Kanskje byr nettopp avstanden på en mulighet til å undersøke hvorfor i alle dager noen ønsker å drepe en politiker. Spørsmålet er jo definitivt ikke uaktuelt. Det bør undersøkes med alle mulige midler. Kanskje særlig av teateret, musikken og latteren. Selv om vi risikerer at latteren blir sittende i halsen, og gir oss følelsen av å bli kvalt.