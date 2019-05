Advokaten som heller vil styre filmbransjens pengesekk

Magnus Thomassen fra Sandviken skal sørge for at det lages filmer og TV-serier i bergensområdet. – Det kommer til å skje store ting fremover, sier den nye direktøren i mediefondet Zefyr.

Denne uken arrangeres det et eget cocktailparty i Cannes for 38-åringen fra Bergen. Han har gått fra fast advokatjobb til å bli ny sjef for det største regionale film- og spillfondet i landet.