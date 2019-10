Splittet syn på Nobels litteraturpris: – En Dr. Jekyll og Mr. Hyde-pris

Forfatterne Olga Tokarczuk fra Polen og østerrikske Peter Handke er tildelt Nobels litteraturpris for 2018 og 2019. En splittet pris, mener kommentatorer.

Arkivfoto av den østerrikske forfatteren Peter Handke som torsdag ble tildelt nobelprisen i litteratur for 2019. Foto: Daniel Maurer /DPA via AP / NTB scanpix

Arkivfoto av den polske forfatteren Olga Tokarczuk under en pressekonferanse i Berlin i 2017. Torsdag ble hun tildelt nobelprisen i litteratur for 2018. Foto: Britta Pedersen / DPA via AP / NTB scanpix

NTB

For mens litteraturprisen til Tokarczuk neppe vil bli annet enn hyllet, kan Handke-prisen vekke debatt.

– En «Dr. Jekyll og Mr. Hyde»-pris, mener kultursjef i avisa Dagens Nyheter, Björn Wiman, og viser til Robert Louis Stevensons romankarakter som var from og ulastelig om dagen og et udyr om natten.

Kontroversiell

Det er særlig årets tildeling til den østerrikske forfatteren og dramatikeren Peter Handke (76) som anses kontroversiell. Handke er kjent for sin skarpe tunge og for ikke å sky provoserende uttalelser. Da han kom til Oslo for å motta Ibsenprisen i 2014, ble han møtt av demonstranter som beskyldte ham for å bagatellisere serbiske krigsforbrytelser.

Handke var selv til stede i begravelsen til Serbias tidligere leder Slobodan Milosevic, som døde i 2006 mens han sto tiltalt for krigsforbrytelser i Haag.

Wiman ser tildelingen som et tydelig signal fra Svenska Akademien.

– Man vil vise at man ikke vil sette seg i noen politisk korrekt felle, men fortsette å belønne forfatterskap som anses å være estetisk betydningsfulle, sier han til nyhetsbyrået TT.

Også den tidligere forlagssjefen Svante Weyler er svært kritisk til tildelingen.

– Nobelprisen har en politisk betydning. Denne sier at det ikke gjør noe om en forfatter stiller seg helt utenfor det europeiske verdifellesskapet. Svenska Akademien setter en latterlig ære i å forsøke å isolere litteraturen fra verden, sier han til TT.

Fosse: – Glad

Svenska Akademien begrunner på sin side tildelingen med at Handke «med stor språkkunst har utforsket periferien og menneskets konkrete erfaringer».

Norske Jon Fosse nådde ikke opp denne gangen heller, men har derimot oversatt to av Handkes teaterstykker til norsk.

– Handke har vært min favoritt i mange år, og jeg er svært glad for at han får prisen i år, sier Fosse i en pressemelding.

Eirik Bø i Pelikanen forlag, som har gitt ut flere av Handkes bøker på norsk, tror tildelingen kan sette fyr på Handke-debatten på nytt.

– Vi har ingen problemer med å se at Handke er en kontroversiell figur, sier han til NTB.

– Modig stemme

På den andre enden av skalaen står postmodernisten og miljøforkjemperen Olga Tokarczuk (57), som er en av Polens mest populære, kritikerroste og prisbelønte forfattere.

På hennes norske forlag Gyldendal gikk jubelen i taket da det ble kjent at hun får prisen for 2018, som ikke ble delt ut i fjor på grunn av alle skandalene som herjet Svenska Akademien.

– Vi er vanvittig glade og utrolig stolte. Dette er et så riktig valg. Olga Tokarczuk har de siste årene etablert seg som en av vår tids aller mest dristige og modige stemmer, sier sjefredaktør for oversatt skjønnlitteratur Cathrine Bakke Bolin.

I Akademiens begrunnelse heter det at Tokarczyk får prisen for sin «fortellerkunst som med encyklopedisk lyst beskriver grenseoverskridelser som livsform». Hun er den 15. kvinnen av i alt 116 forfattere som har fått Nobels litteraturpris.

Kommer til Norge

Tokarczuk sier til nyhetsbyrået TT at hun er «overrasket og glad» over tildelingen. Selv kommer hun til Norge om to uker i forbindelse med at hennes bok «Før plogen din over de dødes knokler» gis ut på norsk.

Fra før har Gyldendal gitt ut «Løperne», som Tokarczuk fikk den britiske Man Bookerprisen for i fjor, som den første polske forfatteren noensinne.