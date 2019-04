BT Junior inviterer til foreldreturnering i gaming

Hvilken følelse får man av å spille? Og hvorfor er det så mange barn og unge som blir hektet?

FOR MYE SPILLING? Juniorreporterne Hermine (midten) og Jonas (til h.) skal intervjue blant annet spillforsker og psykolog Rune Mentzoni. Foto: Bergens Tidende / Scanpix (ILLUSTRASJON)

Lørdag 27. april inviterer BT Junior til et spill-arrangement for hele familien. I løpet av formiddagen skal foreldre konkurrere mot hverandre i spillet Smash Bros. Ultimate på Nintendo Switch, og den beste foreldre-gameren skal kåres.

På arrangementet er det lagt opp til at barna skal gi foreldrene sine innsikt i gaming-verdenen ved å la de voksne ta over spillkonsollen. Barna får sitte ved siden av og hjelpe til, men får ikke lov til å ta over konsollen.

Dette blir både morsomt og interessant!

Plan for dagen

Før turneringen starter, skal juniorreporterne Hermine (11) og Jonas (12) intervjue følgende personer:

Spillforsker og psykolog Rune Mentzoni (Universitet i Bergen)

Constandino Leiva og Sjur Hovi, grunnleggerne av Playwell Gaming Center i Bergen og gamere

Hege «Hedje» Botnen, profesjonell gamer

De lurer på hvorfor så mange barn og unge spiller, hva som er bra med spilling og hva som er mindre bra med spilling. Og ikke minst: Hvor lenge kan man spille før det blir for mye?

Leiva og Hovi vil gi et innføringskurs i spillet for alle deltakerne i turneringen, og det er ikke nødvendig med forkunnskaper. Påmelding til turneringen skjer når man ankommer arrangementet.

En billett gjelder en voksen og opptil to barn.

Smash Bros. Ultimate på Nintendo Switch har anbefalt aldersgrense 12 år.