Her er «tidenes bergenskonsert» i gang på Koengen

The Rolling Stones-konserten i Bergen sto i fare flere ganger. Arrangøren måtte blant annet skaffe 15 millioner kroner i kontanter på noen timer. Så falt Keith Richards ned fra et palmetre.

Publisert Publisert Nå nettopp

1. september 2006 ble tidenes bergenskonsert arrangert på Koengen, ifølge BTs lesere. 20.000 mennesker og Statsraad Lehmkuhl var på plass. Foto: Lars H.K. Kristiansen

– Da bandet var bekreftet, sa Rune Lem, som har arrangert Stones- konserter i Norge siden 80-tallet, at jeg kom til å bli ti år eldre av denne konserten. Det ble et skikkelig «kræsjkurs» i å arrangere storkonsert, sier daglig leder i Bergen Live, Frank Nes.

Etter mye om og men kom The Rolling Stones til Bergen. Øyeblikket da Mick Jagger og co. gikk på scenen og startet med «Jumpin’ Jack Flash», beskriver Frank Nes som veldig spesielt. Foto: Anne-Stine Johnsbråten

På grunn av koronapandemien har dette vært en sommer uten storkonserter og festivaler. BT fant derfor ut at sommeren 2020 var et godt tidspunkt å mimre litt, et godt tidspunkt å se tilbake på det som har vært.

BT bestemte seg for sammen med leserne å kåre tidenes bergenskonsert.

15 minneverdige konserter ble nominert, og nå har leserne stemt.

Blant konsertene som har fått flest stemmer er Nick Cave på Bergenfest i 2018, Prince i Vestlandshallen i 2010, Rihanna på Koengen i 2011 og John Nilsen & Gjengen på en regntung Sandgotnabane i Loddefjord i 2009.

Takket først nei til Stones

Vinneren var imidlertid ganske klar: The Rolling Stones-konserten på Koengen i 2006.

Men «tidenes bergenskonsert» kunne ha strandet ved flere anledninger.

Da Frank Nes og Bergen Live sommeren 2005 ble spurt om de ville arrangere konsert med The Rolling Stones året etter, takket de først nei.

Fakta De nominerte til tidenes bergenskonsert The Rolling Stones, Koengen (2006) Nick Cave, Bergenfest (2018) Rihanna, Koengen (2011) Prince, Vestlandshallen (2010) John Olav Nilsen & Gjengen, 5071-festivalen (2009) Bergen Filharmoniske Orkester, Grieghallen (2015) Prodigy, Teatergarasjen (1993) James Brown, Nattjazz (1996) Sigrid, Kvarteret (2016) Ella Fitzgerald, Bergenshallen (1969) Turboneger, Hulen (1997) Stormzy, Klubb Kok (2016) Susanne Sundfør, Hulen (2010) Leif Ove Andsnes og Matthias Goerne, Logen (1997) Koninklijk Concertgebouw Orkest, Grieghallen (1998) – De nominerte konsertene ble valgt ut av: Einar «Engelen» Engelstad, konsertanmelder i BT. Petter Lønningen, musikkanmelder i BT. Charlotte Myrbråten, teateranmelder i BT og musikkanmelder i Klassekampen. Tor Martin Bøe, musikkanmelder i VG. Frode Bjerkestrand, kulturredaktør i BT. Peter Larsen, musikkanmelder i BT. Les mer

– Vi hadde ennå ikke begynt med storkonserter da, og jeg tenkte at dette var altfor stort. Å arrangere en konsert på Koengen med Stones virket helt vilt, vi hadde ikke ressurser til det. Men så diskuterte vi litt internt, jeg fikk litt vennligsinnet kjeft – og vi bestemte oss for å la det stå til, sier Nes.

20.000 var på plass på Koengen da The Rolling Stones innok scenen. NRK-profil Bård Ose var på plass i Golden Circle, der det blant annet brøt ut slåsskamp da bandet spilte «Midnight Rambler». Foto: Lars H.K. Kristiansen

Nei ble til ja, men så gikk det lang tid før Frank Nes hørte noe.

Så, i slutten av november 2005, holdt The Rolling Stones en direktesendt pressekonferanse i Dallas.

Hjelp, vi er i konsertbransjen!

Bandet ble av en journalist i svenske TV 4 spurt om de skulle til Bergen.

«We’re pining for the fjords», sa Keith Richards.

«We’re pining for the fjords», sa Keith Richards på pressekonferansen som bekreftet at The Rolling Stones var på vei til Bergen. Litt senere klatret han opp i et palmetre, falt ned og hele konserten var i fare. Her ser vi Richards i aksjon på Koengen. Foto: Anne-Stine Johsbråten

Bergen Live var ett steg nærmere konsert med et av tidenes rockeband, men det dukket stadig opp nye problemstillinger.

To uker etter at Keith Richards hadde sagt at han skulle til fjordene, like før billettene skulle legges ut for salg, viste det seg at The Rolling Stones’ advokater i New York ikke godtok Bergen Lives bankgaranti.

De ville ha «cash».

– Jeg var i bursdagsbesøk hos min far da jeg plutselig fikk en telefon. Vi måtte skaffe 15 millioner kroner i kontanter før billettsalget kunne starte, ellers ble det ikke noe konsert, sier Frank Nes.

Les også Gratulerer med nytt konsertsted, Bergen!

Frank Nes visste egentlig ikke hvor i alle dager de skulle få 15 millioner fra. Men han begynte å ringe rundt, og i løpet av drøye 24 timer klarte han å få fatt i pengene.

Ifølge boken «Bergen Rock City. Eventyrlige konsertopplevelser mellom de syv fjell», skrevet av Espen Børhaug og Frank Johnsen, var Espen Galtung Døsvig og Berge Gerdt Larsen blant dem som bidro.

Palmen i Fiji

6. juni 2006, eller 06.06.06, skulle The Rolling Stones innta Koengen for å spille det som ville vært Bergen Lives første store utendørskonsert.

David Bowie, Elton John og Black Sabbath var blant artistene som hadde spilt på Koengen tidligere, men da var ikke Frank Nes og co. arrangører.

Men da de to Stones-gitaristene Keith Richards og Ron Wood i april 2006 reiste på ferie til Fijiøyene, oppsto det et nytt problem.

Blant tingene som skjer på ferieturen til Fiji er følgende: Keith Richards klatrer opp i et palmetre. Keith Richards faller ned fra et palmetre.

Her er Bergen Live i ferd med å rigge til scenen for The Rolling Stones, noen måneder forsinket. Foto: Håkon Eikesdal

Keith Richards får hjerneblødning og må operere. Den kommende Europa-turneen blir avlyst eller flyttet, og i en måneds tid vet ikke Frank Nes om det kommer til å bli noen Stones-konsert.

– Det som var bra med at konserten ble utsatt, var at vi fikk litt tid til å øve på. I juli arrangerte vi konsert med Sting på Koengen, med rundt 10.000 i publikum – det ble vår første utendørskonsert. Så da vi skulle ta imot 20.000 på Koengen to måneder senere, var vi bedre forberedt, sier Frank Nes.

Stones før Brann

En av byens store The Rolling Stones-fans er NRK-profil og The Rolling Clones-vokalist Bård Ose. Han hadde inngått et veddemål med noen kompiser om hva som kom til å skje først: Stones-konsert i Bergen, eller seriegull til Brann.

– Branns seriegull kom jo året etter, så der vant jeg så vidt det var, sier Ose.

Han spilte selv tre konserter på Ricks i forbindelse med Stones-besøket.

Her ser vi The Rolling Stones-trommeslager Charlie Watts omringet av fans på Bryggen. Foto: Joakim S. Enger

– Fra selve konserten husker jeg best at de spilte favorittlåter som jeg ikke hadde forventet å få høre, som «Midnight Rambler». Under denne låten brøt det ut slåsskamp rett ved der jeg sto, men det er en annen sak, sier Ose lattermildt.

For Frank Nes startet det med en telefon sommeren 2005.

De sa først nei, men så bestemte de seg for å satse. Og til tross for et trøblete møte med Stones-advokater og et fall fra en palme i Fiji, så gikk The Rolling Stones på scenen på Koengen 1. september 2006, og startet konserten med «Jumpin’ Jack Flash».

– Det var et veldig spesielt øyeblikk, minnes Frank Nes.