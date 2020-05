Blipp & co samlet inn 632.000 til koronarammede: – Midt mellom å grine og å sovne

Nerdelandslaget gamet og sendte direkte i 12 timer lørdag. Resultatet ble 632.000 kroner til Unicefs nødarbeid for koronarammede land.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Slik kjenner vi Stian Blipp - som programleder på TV 2. Men lørdag var det en kjellestue med gaming som var arenaen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

– Nå er jeg midt mellom å begynne å grine og å sovne, sier en sliten, men lykkelig Stian Blipp til BT i 23.20-tiden lørdag kveld.

Da har han og makker Andreas Hedemann i Nerdelandslaget akkurat avsluttet en 12 timer lang spillseanse og innsamlingsaksjon fra kjellerstuen hans.

– Norges nerder kom sammen

Resultatet ble hele 632.000 kroner, som alle skal gå til Unicef sitt hjelpearbeid mot koronavirus-spredning i fattige land.

– Dette er en av de fineste dagene jeg kan huske. Norges nerder har kommet sammen med 12 timer med tv-spill og underholdning, og donert masse penger til Unicef, sier Blipp, kjent som programleder i TV 2.

Slik så øyeblikket ut da Stian Blipp (t.v.) og Andreas Hedemann skjønte at målet om 600.000 kroner var nådd. Foto: Twitch (videograb)

Men han er også en del av podcasten og spillsamfunnet Nerdelandslaget, som samler tusenvis av norske gamere. Lørdagens sending var en slags «tv-aksjon» for gamermiljøet.

– Det er et helt fantastisk resultat, som kommer til å bidra så mye i arbeidet vi gjør. Jeg er målløs over at så mange gamere der ute gir så mye til oss, sier Erlend Johansen, digital strategidirektør i Unicef Norge.

Hele seansen ble streamet på portalen Twitch, og kan sees i opptak her.