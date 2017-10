Lothepus er nektet adgang til Vinmonopolets fagmesser. – Jeg visste ikke at jeg skulle spytte ut alkoholen vi ble servert, sier Lothepus.

– Jeg kan bekrefte at Lothepus ikke er velkommen på våre arrangement. Det var en hendelse sist som ikke er forenlig med regelverket vårt, sier driftssjef på Vinmonopolet, Bjørn Wilhelmsen.

– Vi var i godt humør. Og jeg tok en trall. Alle skulle ta selfie, så det ble litt styr. Men vi var ikke fulle, sier Leif Einar Lothe, alias Lothepus.

– Ikke normalt å spytte

TV-kjendisen fra Odda har gått inn i alkoholbransjen. Sideren hans ble lansert i fjor, og han har planer om både konjakk, rødvin og akevitt.

Men samarbeidet med Vinmonopolet har fått en trang start.

Den norske monopolbedriften har to ganger årlig en såkalt nyhetssmaking for alle sine ansatte og leverandører. Arrangementene i Oslo og Bergen skjer i neste uke.

I vår var Lothepus deltaker for å promotere sin egen sider. Han tok med seg makker Petter Pilgaard. Da gikk det galt.

Tor Høvik

– For å si det slik: Dette handler mest om at våre ansatte skal smake på produktene. Det betyr at de skal spytte ut, ikke drikke. Lothepus’ oppførsel ble lagt merke til, også av leverandører. Derfor er han ikke ønsket på kommende arrangement, sier Wilhelmsen.

– Der jeg kommer fra, er det ikke normalt å spytte ut fin skjenk. Jeg så at andre spyttet, men trodde det var fordi de ikke likte smaksprøvene. At jeg burde spytte ut dyr konjakk, er noe av det dummeste jeg har hørt. Hjemme hos oss spytter vi bare morellsteiner, sier Lothepus.

– Kjendiser er uønsket

Driftssjefen på Vinmonopolet opplyser at dette har skjedd før, også da med såkalte kjendiser.

– Generelt vil jeg si at kjendiser er uønsket på disse arrangementene. Produktene skal være i fokus. Lothepus er riktignok også produsent, men det hjelper ikke denne gangen, sier Wilhelmsen.

Han påpeker at Lothepus’ produkter er velkomne til å bli presentert på standen til grossisten, men uten at hovedpersonen selv får bli et trekkplaster.

– Er produktet godt nok, vil det bli lagt merke til uansett.

– Hvor viktig er en slik fagmesse for nye produkter?

– Svært viktig. Cirka 1100 ansatte er på plass. Dette er også folk som tar inn varer i sine butikker. Det er her de får oversikten, sier Wilhelmsen.

Skal øve på å spytte

Torleif Middelthon hos grossisten Terroir AS synes Vinmonopolet overreagerer i denne saken.

– Jeg skjønner at polet ikke er så glad i kjendiser som lanserer produkter med bruk av sin kjendismakt. Men dette opplever vi som tullete. Lothepus er meget nøye på kvaliteten. Og det er han selv og familien som står for alt designet og for utvelgelsen av produktene, sier Middelthon.

Nå stiller han på messene med en stor pappfigur av Lothepus, som en stille protest.

– Vi mener de straffer ham altfor hardt. Vi har forsøkt å be Vinmonopolet om nåde. Uten hell, sier grossisten.

Lothepus mener han burde fått en advarsel, ikke et rødt kort umiddelbart.

– Jeg kan forstå at noen ikke liker at kjendiser bare putter navnet sitt på en etikett for å selge mest mulig. Men jeg er med i hele produksjonslinjen.

– Hvordan skal du greie få tilgivelse av Vinmonopolet neste år?

– Jeg skal øve på å spytte ut alkoholen. Det blir ikke lett, sier Lothepus.