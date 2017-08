– Regjeringens politikk er tom for drømmer

INNSPILL FRA KULTURLIVET: Mange av kulturtoppene i Bergen var torsdag til stede på USF Verftet, for et uformelt møte. Der kom det opp både seriøse og ikke fullt så seriøse forslag. Her ser vi fra venstre: Teatersjefene Svein Åge Birkeland (BIT Teatergarsjen) og Agnete Haaland (DNS) og stortingsrepresentant Jette F. Christensen (Ap). Med ryggen til sitter Kristin Helle-Valle og Inga Moen Danielsen. FOTO: Bård Bøe