Sylfest Lomheim mener «tisse» er et kvinneord. Dette er de andre «kjønnsordene».

Sier du ord som «hestkuk» eller «deilig»? Da kan språkforsker Sylfest Lomheim fortelle en del om deg.

– Ord formidler mer enn det vi tenker over. Vi har alle en spesiell måte å formulere oss på, mener Sylfest Lomheim. Helene Uri mener at man kommer «ganske kort med sterke og bastante konklusjoner, som ikke er basert på forskning». Foto: NTB (illustrasjon)

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Språket avslører. Ikke bare ordene, men måten det er skrevet på også, begynner Sylfest Lomheim, tidligere direktør i Språkrådet, pensjonert professor og språkforsker.

«Hestkuk» og «deilig» er typiske kjønnsord, ifølge ham.

– På meg virker det som han synser, og han viser ikke til forskning, mener forfatter og språkviter Helene Uri.

– Det er klart det er forskjell på kvinner og menn sitt språk. Men å vise til et ord og si at «dette» er et kvinneord, det går ikke.

Likevel har Uri også noen konkrete eksempler på kjønnsord, og understreker:

– De er basert på forskning.

Hvilke ord er typiske kvinne- og manneord? Se oversikten over «kjønnsord» lenger nede i saken.

Bakgrunn for saken

Foto: NTB (illustrasjon)

16. oktober går Sylfest Lomheim inn i rettssal 250 i Oslo tingrett. Han er kalt inn som sakkyndig vitne, som språkforsker og tidligere direktør i Språkrådet.

Én måned tidligere hadde han fått oppgaven med å analysere fire trusselbrev i rettsaken mot Laila Bertheussen. Påtalemyndigheten mener hun har skrevet brevene, men forsøkt å få det til å se ut som om noen andre har gjort det.

Lomheim vurderer tekstene.

– Brevene er skrevet på en måte som skal få leseren til å tro at det var en utlending, men det kan jeg si med nær hundre prosent sikkerhet at det ikke er.

For å vite det, må du kunne en god del om språk, ifølge Lomheim.

– Ta ordet «tisse», sammen med et lite røft innhold ellers, peker i retning av en kvinnelig avsender, forklarer han.

Les også Kommentator Eirin Eikefjord analyserer: «Det er ikke tiss som kan felle Bertheussen. Det er alt det andre.»

Slik uttrykker kvinner seg

Foto: NTB (illustrasjon)

– «For en deilig vin». Hvor mange menn ville sagt det, tror du?

Lomheim peker ikke på ordet vin, men på «deilig».

– «Deilig» er et typisk kvinneord, sier språkeksperten.

Kvinner beskriver også flere følelser enn menn.

– Jeg elsker camembert. Camembert er kjønnsnøyrtralt, men «elsker» bruker flest kvinner, sier han, og legger til at elsker også er mer urbant.

– I Sogn og Fjordane, hvor jeg vokste opp, sa vi aldri «eg elskar deg», men «eg e so gilde av deg».

Geografi spiller med andre ord også inn, påpeker han.

For kvinneordet «gid» for eksempel, mener Lomheim at en kvinne fra landet ikke ville brukt.

– Gid? Personlig kjenner jeg ingen, verken kvinner eller menn under åtti, som sier det. Men det må undersøkes, sier Uri.

I boken «Hvem sa hva? Kvinner, menn og språk» (2018) har hun samlet flere eksempler på kjønnsord.

Hun viser til en studie fra 2017, hvor følgende ord brukes mest av kvinner: «yourself», «their», «everything» og «actually».

– Kjønnet på forfatteren kan avgjøres ved å se hvor hyppig ordene er brukt, og det med 80 prosent sikkerhet!

I en amerikansk studie fra 2016 ble det forsket på Facebook-statuser. Da fant forskerne noen ord som nesten bare kvinner bruker: «shopping» og «boyfriend».

– Det er ikke slik at kvinner bruker shopping enormt mye, men menn bruker det stort sett aldri, sier hun.

Slik uttrykker menn seg

Foto: NTB (illustrasjon)

Forskning viser at mens jenter skriver mer følsomt og lengre enn gutter på ungdomsskolen, bruker gutter mer nøytrale ord og skriver kortere, sier han.

– «Debatt», «problem» og «samfunn» er oftere brukt av gutter enn jenter. Guttene er mer instrumentelle, sier han.

Men også mennene bruker emosjonelle ord.

– «Faen steike i helvete» sier menn. Og da er du sint. Det er et sterkt emosjonelt ladet ord.

Og følger opp med det «manneste» ordet av de alle:

– Hestkuk.

– Hvorfor sier menn dette?

– Det må du spørre nordlendingene om. Det er nordnorsk, og det er stort sett kun menn som sier det.

Uri kan si seg «litt enig» med Lomheim i bruken av «hestkuk».

– Jeg holder en knapp på at flere menn sier hestkuk enn kvinner. Men det har jeg ikke undersøkt, sier hun.

I en SMS etter intervjuet, opplyser Uri at hun har sjekket med noen nordnorske damer: «De sier hæstkuk som bare det. Hæstkukdamer finnes! Men dette er ikke forskning, altså!».

Basert på den amerikanske studien over, er menn nesten alene om å bruke disse ordene i Facebook-statuser: «shave» og «league».

Av småord, viser forskningen at «above», «the», «a» og «this» brukes mest av menn.

– Men man må ta inn over seg at menn ikke bare er fotballgutter på 40+, men også ballettdansere. Og at det er forskjell på språk avhengig av legning, geografi, alder, og så videre.

Har du et eksempel på et kvinne- eller manneord? Skriv gjerne ditt forslag nederst i saken!

Publisert Publisert: 23. oktober 2020 18:04 Oppdatert: 23. oktober 2020 18:48