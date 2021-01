USF Verftet utsetter alle konserter. Bortsett fra én.

– En gang spilte vi for bare to personer i New York, så dette går greit, sier Pål Vindenes i Kakkmaddafakka.

Kakkmaddafakka spiller to konserter for ti personer på lørdag. Her ser vi bandet på Bergenfest i 2017. Foto: Ørjan Deisz