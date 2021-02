Skrev om egne, flaue erfaringer og vant

Julia Martincic (25) gikk til topps i LitFests internasjonale essaykonkurranse for unge.

Oslo-bosatte Julia Martincic (25) skrev essay om skjønnhetsdyrking og annet hun mener karakteriserer hennes generasjon. Det lønte seg. Foto: Privat

Bodil Garvik Journalist i BT

Det ble 25-åringen Julia Martincic’ store kveld da Bergen internasjonale litteraturfestival åpnet onsdag og vinneren av festivalens essaykonkurranse ble offentliggjort.

Selv fikk hun vite det i en e-post hun fikk for noen dager siden.

– Det ble litt gråt. Det er visst sånn jeg reagerer på både positive og negative ting. Jeg måtte sjekke og dobbeltsjekke mailen flere ganger.

Konkurransen LitFest lyste ut i fjor var for unge under 30 år og verdensomspennende. 550 bidrag fra 90 ulike nasjoner kom inn.

Satse på et pent utseendet, eller å være flink? Slikt tenkte Julia Martincic på som tenåring. Foto: Privat

VIP-vertinne på kabaretklubb

Oppgaven Martincic og de andre har svart på lød slik: «Hva karakteriserer din generasjon? Hva oppmuntrer deg, og hva gjør deg rasende?»

I den internasjonalt sammensatte juryens begrunnelse heter det at Julia Martincic’ essay er intelligent, livlig, dynamisk, forfriskende og humørfylt utført.

– Det er et veldig stort spørsmål å skulle beskrive min generasjon. Jeg har først og fremst forsøkt å beskrive min personlige opplevelse av å være i ulike typer arbeid som ung voksen.

Vi får blant annet skildret livet som 19-årig VIP-vertinne på kabaretklubb i London i kort kjole og høye hæler, i sterk konkurranse med medvertinner om å selge flest drinker og få kveldens bonus.

– Jeg var veldig dårlig i den jobben. Det var en vill opplevelse. Det var ikke snakk om å stå opp for sine rettigheter. Først i ettertid innså jeg hvor surrealistisk det er å tilby jenter sånne jobber.

Hun sluttet etter én måned.

Tv-showet «America’s Next Top Model» var et must å få med seg for Julia Martincic da hun var veldig ung. Foto: Privat

Kardashian og Marx’ hudtrøbbel

Martincic tematiserer sin generasjons utfordringer rundt skjønnhetstyranni, sexisme og kroppspress. Om at man som pur ung funderer på om det lønner seg mest å satse på å være flink eller pen.

– Å være ung jente i dag innebærer en stor bevissthet rundt sin egen kropp. Vi setter skjønnhet enormt høyt i samfunnet vårt, og fra tidlig av er det noe vi blir fortalt at vi kan kapitalisere på.

Hun var der selv. Argusøyne på egne strategiske kroppsmål.

– Jeg hadde for eksempel et nærmest religiøst forhold til «America’s Next Top Model». Jeg har ønsket å skrive fra standpunktet til en som lar seg påvirke av samfunnets idealer i like stor grad som alle andre. Det er noe flaut over å erkjenne det, men kanskje er det nettopp derfor viktig å snakke om.

Som det med kvisene, som hun som 13-åring var besatt av å få bort. «Hud» er også tittel på essayet hennes, og vi blir både gjort kjent med at Karl Marx’ hadde bylleproblemer og at Kim Kardashian har psoriasis.

– Jeg tror flere i min generasjon kjenner på et press fra mange kanter, om det så er et press på å se ut på en viss måte, eller å oppleve suksess i livet.

Jobben som identitet

Lønnsarbeidets betydning er et annet trekk ved sin samtid Martincic borrer i. Selv har hun en bachelor i journalistikk fra England, forfatterstudier og atskillige vikariater i mediebransjen bak seg. Nå er hun i NRK P2.

– Essayet er også et forsøk på å vise til følelsen man får som enkeltmenneske i et arbeidsmarked som i stor grad baserer seg på korttidskontrakter. Men også om hvor sammenfiltret jobben er med identitet. At man skal brenne for det man gjør, og at det slik blir mindre skille mellom arbeid og fritid.

Premien går til husleien

Nå skal Julia Martincic lese andres bidrag i konkurransen, som kenyanske Elijah Koome og Adeboye Oluwafemi fra Nigeria som følger tett bak førsteplassen.

– Mange av dem som har bidratt med essays har sterke og viktige erfaringer. Jeg gleder meg til å lese og lære.

Som vinner av essaykonkurransen blir Julia Martincic belønnet med 2500 euro, vel 25.000 norske kroner. Hun vet godt hva pengene skal brukes til.

– Husleie! Det trengs. Og så skal jeg sette av litt til en reisekonto. Kanskje det blir en tur i 2024?

