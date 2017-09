– Det var som en dårlig skrekkfilm

DØDSANGST I NYGATEN: Under valget for to år siden holdt Høyre sin valgvake i Galleri Nygaten. Men da resultatet begynte å gå opp for Martin Smith-Sivertsen og resten av deltakerne, falt stemningen en smule. BTs Frode Bjerkestrand kalte stemningen i lokalet for «dødsangstfremkallende». FOTO: Eirik Brekke