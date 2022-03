Ho vaks opp på bokbåten «Epos». No har ho ein jobb å gjere.

– Vi håper å kunne drifte båten heile året. Dette er ein båt for bygdene. Ein litterær draum, seier den nye sjefen for bokbåten.

Maria Pile Svåsand ser fram til ein ny vår for Vestlandets tradisjonsrike maritime bibliotek – bokbåten «Epos».

No framover har ho ei viktig rolle å spele for at «Epos» skal halde fram som kulturtilbod langs vestlandskysten.