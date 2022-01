Musikkformidling på sparebluss

Nok en gang skuffet Kodes konsertprogram.

Kode undervurderer både utøverne de engasjerer og publikummet de inviterer, mener BTs musikkanmelder.

Med tanke på at Kode forvalter både fire kunstmuseer og tre komponisthjem, skjer det forbausende sjelden at billedkunsten og musikken møtes i museets formidlingsprogram.

I forbindelse med suksessutstillingen «Nikolai Astrup. Rå natur» i Kode 1

(Permanenten) lanserte museet konsertserien «Musikken møter kunsten». Konseptet for serien har vært at utøverne spiller verk som kan knyttes til Astrups liv og bilder.

Konserten «Musikken møter kunsten» på Kode 1 inneholdt flere klassiske musikkstykker inspirert av Nikolai Astrup.

Inngangsbillett til konserten ga også inngang til utstillingen, som står ut denne uken førden tas ned. Astrup mente musikken var den kunstformen som sto maleriet nærmest, og brukte musikalske termer i arbeidet sitt. Derav tittelen for den tredje og siste konserten i serien, «Nocturne og symfoni».

Arrangementet ble innledet med et 25 minutters foredrag om utstillingen ved

kunsthistoriker og omviser i Kode, Elise Petersen. Deretter spilte pianist Oda Voltersvik et utvalg kortere stykker av Grieg, Sæverud, Chopin, Sibelius, Stravinsky og Rachmaninov, satt sammen med Astrup som inspirasjonskilde.

Voltersviks små verbale innslag mellom stykkene rettet seg sjelden mot enkeltmalerier, men var av mer generell karakter. Hun nevnte for eksempel Astrups vanskelige barndom, hans nære forhold til naturen og tilbakevendende flammemotiv, men gikk ikke nærmere inn på spesifikke bilder i utstillingen.

Oda Voltersvik på flygel.

Det virket heller ikke som om Petersen og Voltersvik hadde snakket sammen på forhånd. Dersom de i presentasjonene hadde knyttet an til hverandres poenger, kunne det skapt en bedre helhet i arrangementet.

Den musikalske kurateringen fremsto dessverre skuffende overflatisk. Der programteksten i forkant ga inntrykk av at arrangementet skulle gå i dybden av verkene og hjelpe oss til både å se maleriene og høre musikken på nye måter, virket det som om klaverstykkene nærmest var valgt ut etter stikkord fra titlene.

Griegs «Til Våren» og «Hvide Skyer» fikk representere Astrups naturmotiver. Et par setninger om kunstnerens sankthansbål ble etterfulgt av Stravinskys «Ildfuglen», mens Griegs «Ensom vandrer» og Sæveruds «Rondo amoroso» illustrerte en kjapp historie om at Astrup følte seg ensom og vemodig da han ble såret av kunstnervennene i Kristiania.

Denne formelen for formidling fremstår for meg som banal og ikke verdig en institusjon som Kode.

BTs anmelder mener at denne formelen for formidling fremstår som banal.

Voltersvik skal få et ekstra hjerte for godt spill og tapper gjennomføring under håpløse omstendigheter. Kodes musikkformidlingsinnsats er imidlertid en katastrofe. Det virker rett og slett som om Kode ikke bryr seg særlig om å være en foregangsinstitusjon innen musikkformidling og konsertprogrammering.

Dette ble effektivt demonstrert ved at en ikke hadde tatt seg bryet med å skaffe et ordentlig instrument for anledningen, men lot en profesjonell pianist spille på et ripete, gammelt flygel som klang som om venstrepedalen hadde hengt seg opp. En hadde ikke engang giddet å tørke støv av det.

I tillegg hjalp det lite at festsalen i Kode 1 er uegnet for konsert. Kun i de heftigste partiene i Griegs «Troldtog» lyktes Voltersvik så vidt å overdøve ventilasjonsanlegget i lokalet. De store, særegne klangene i Stravinskys «Ildfuglen» døde hen så raskt at avslutningsnummeret mistet enhver antydning til bravur.

Konserten etterlot et inntrykk av at Kode undervurderer både utøverne de engasjerer og publikummet de inviterer. Det overordnede inntrykket Kode gir gjennom sitt samlede programtilbud har i flere år vært at musikk er museets salderingspost.

Jeg lurer på hva Kode finner på neste gang de vil kombinere billedkunst og konsert. Kanskje Kode skal tegne til musikken?