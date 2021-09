«Ted Lasso» til topps i Emmy-utdelingen

Serien om en mislykket Premier League-klubb vant prisen for beste komiserie da Emmy-prisene ble delt ut i Los Angeles.

Jason Sudeikis, som også produserer serien «Ted Lasso», vant prisen for beste mannlige hovedrolle i en komiserie.

NTB

Stjernene var igjen tilbake på den røde løperen da den engelskspråklige TV-verdenens fineste prisfest, Emmy-utdelingen, gikk av stabelen natt til mandag. I år i fysisk format, utendørs og med publikum.

«Ted Lasso» ble kåret til beste komiserie og danket ut «Cobra Kai,» «Emily in Paris,» «The Flight Attendant,» «Hacks,» «The Kominsky Method» og «PEN15.»

Jason Sudeikis, hovedrolleinnehaveren i «Ted Lasso», og Jean Smart fra «Hacks» vant de gjeveste skuespillerprisene i komediekategorien.

Jean Smart takket i sin tale sin avdøde ektemann, skuespilleren Richard Gilliland.

Mislykket fotballag

Smart fikk prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie. Hun fikk stående applaus og begynte sin takketale med å minnes sin avdøde ektemann, skuespilleren Richard Gilliland, som døde for seks måneder siden.

– Jeg hadde ikke vært her uten ham og hans vilje til å sette min karriere først, sa Smart, som også hyllet sine to barn for å være «modige individer».

Jason Sudeikis, som også produserer serien «Ted Lasso», vant prisen for beste mannlige hovedrolle i en komiserie. Serien om det mislykkede Premier League-laget og den usannsynlig amerikanske treneren ble en stor suksess i pandemiåret.

Nominert i 13 kategorier

– Denne serien handler om familier og mentorer og lagkamerater, og jeg ville ikke ha vært her uten de tingene i livet mitt, sa Sudeikis. Han takket også sine medskuespillere og sa: «Jeg er kun så god som dere får meg til å framstå».

Serien som kan strømmes på Apple TV+ var nominert i til sammen 13 kategorier. Hannah Waddingham vant prisen for beste kvinnelige birolle i en komiserie, mens Brett Goldstein vant for beste mannlige birolle i samme sjanger.