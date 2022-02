Fyller scenen med frekk utstråling

Det er mye å la seg begeistre av i «Jungelboken». Men den lever ikke opp til Fyllingsdalen Teaters egen 2016-versjon.

Sophie Stordal Skjervheim møter Edith Aalberg i «Jungelboken». Det er mye å begeistre seg over mye i forestillingen. BTs anmelder mener likevel at den mangler energi.

Charlotte Myrbråten Teateranmelder

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta «Jungelboken» Fyllingsdalen Teater Av: Rudyard Kipling Adaptert av: Sturle I. Bjordal Komponister: Jørn Lavoll og Linn Kathrin Taklo Koreografi: Ann-Terese Aasen Med: Sophie Stordal Skjervheim, Tor Halvor Halvorsen, Even Johannessen, Birgitte Kristoffersen, Kurt M. Herdlevær, Hanne Oline Mellingen, Kristine Alida Netteland, Silje-Marie Norderhaug, Benedicte Tennebekk, Rikke Storetvedt-Ådland, Susanne M.A Bernt, Evelina Rygg og Gjendine Træland Les mer

Scenografien er grønn og frodig, og det er mange ulike nivåer, dybder og høyder som gir ulike dyr mye å spille på i scenebildet i «Jungelboken». På Fyllingsdalen Teaters scene er det mye spennende å feste blikket på, og mange muligheter for å liste og lure seg inn på hverandre.

Fortellingen om menneskebarnet Mowgli (Sophie Stordal Skjervheim) som vil leve med ulvene i «Jungelboken» begeistrer stadig nye generasjoner. Og Fyllingsdalen Teater har mange morsomme og kledelige små vrier, uten å tukle for mye med den originale fortellingen.

Les også Nå slår disse to damene seg sammen: – Fornuften har forlatt oss

Et av høydepunktene er apenes frekke dans og morsomme sang. Også Baloo (Tor Halvor Halvorsen) løfter scenene han er med i, med lun treffsikkerhet og vimsete sjarm.

Det samme er tilfelle med slangen Kaa (Silje-Marie Norderhaug), som ikke bare ser fantastisk ut, men også synger veldig godt og fyller scenen med sin frekke utstråling.

Avslutningsvis, da tigeren skal skremmes av ilden, er det noen vågale dansescener med flammer som får ungene til å måpe. Det er forseggjort, farlig og imponerende. Musikken av Jørn Lavoll og Linn Kathrin Taklo er både morsom og fengende, og forestillingen er innom mange ulike sjangere.

Flammer og imponerende dansescener imponerer barna i salen. Her er Mowgli, i Sophie Stordal Skjervheims skikkelse.

Men selv om mange scener utmerker seg, er likevel helhetsinntrykket at forestillingen samlet sett kunne hatt mer trykk og energi.

Mange av de voksne er erfarne i rollene sine, siden de satt opp samme forestilling i 2016. Likevel virker forestillingen preget av premierenerver. Tidvis låter det litt spedt og nølende, stemmene kommer ikke helt til sin rett alltid, og det kan være vanskelig å få med seg hva som blir sagt.

Les også Nytt klatresenter som passer for alle

Flere av forestillingene jeg har sett på Fyllingsdalen Teater kjennetegnes av høyt energinivå på scenen, men denne gangen er det tidvis litt slappere stemning. For eksempel i scenene mellom Shere Khan (Kurt M. Herdlevær) og Bagheera (Even Johannessen): Her kunne det i utgangspunktet dirret av nerve og intensitet, men det faller litt gjennom.

Hva som faktisk står på spill når ikke helt frem, og det er gjennomgående lavt lydnivå på både musikk og mikrofoner.

Kristine Alida Netteland (t.v.) og Hanne Mellingen setter preg og farge på jungelen.

Selv om det mangler noe på utstråling og utadvendt spill denne kvelden, så er likevel denne adapsjonen av «Jungelboken» en kreativ og underholdende forestilling.

Det skal også nevnes at målgruppen åpenbart er mindre kritisk enn meg: Det første vår medbrakte femåringen spurte om da han våknet dagen etter, var «kan gå på den forestillingen en gang til?».