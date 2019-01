ANONYMT: Elskverdigheten og ufordrageligheten har vært to sider av samme sak. I Stine Robins skikkelse er også Hedda mange ting, men aldri samtidig. Innledningsvis spiller hun at hun kjeder seg så kraftig at det eneste som mangler er at hun gjesper høyt og strekker hendene over hodet, skriver Charlotte Myrbråten. FOTO: Marita Aarekol