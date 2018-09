Avskjedsfest for Chagall, fjellfestival og en veteran fra Sogn. Denne uken har noe for alle.

AVSKJEDSKONSERT: Farvel, Chagall

Klemetsen Fred Ivar Utsi

Hva: RIP Chagall-festivalen

Hvor: Chagall, naturlig nok

Når: Søndag 30. september kl. 16.

Hvorfor: Hvor lang tid tar det å få status som en institusjon i Bergen? Konsert- og utestedet Chagall klarte det raskt i hvert fall. Særlig etter at Logen bar stengte, ble andreetasjen i Vaskerelven en av byens viktigste småscener. Derfor er det tungt for mange å akseptere at spillestedet nå må lukke dørene etter bare syv år, til fordel for nattklubbdrift.

Chagall har gitt scene til alt fra Voksne Herrers Orkester og countrykvelden Bonanza til OperaPub og en rekke litteraturarrangementer. Nå går plassen ned med flagget til topps. Hele 14 band og artister skal være klare for å spille stedet inn i solnedgangen, helt gratis. Ikke verst for en søndag ettermiddag, altså.

Erik Fossen

KONSERT: En sogning som vil vandre sammen

Rune Nielsen (arkiv)

Hva: Olav Stedje med band

Hvor: Hordaland Teater i Logen

Når: 29. september kl. 19

Hvorfor: Sogningen med smilet, barten, ydmykheten og den myke stemmen tar endelig fullt band med seg til Bergen for å presentere viser og poplåter fra en 37 år lang karriere.

Det er kanskje noen år siden «Vi vandrer saman», «Ta meg med», «Ein nordmann sin draum» og «Svart rose» var gjengangere på norsk radio, men gode låter og tekster er slitesterke og har det med ikke å gå ut på dato.

Til Bergen har han med seg et kompetent lag i ryggen, ledet an av Lava-kameratene Per Hillestad og Svein Dag Hauge, som Stedje har samarbeidet med siden 1970-tallet.

Dette er musikere som kjenner hverandre ut og inn – og som mer enn noen andre kan fargelegge Stedjes låtunivers.

Frank Johnsen

MUSIKKFILM: Musikk er best på kino

Andy Kropa / TT NYHETSBYRÅN

Hva: Musikkdokumentarene «Matangi /Maya/M.I.A.» og «Silvana».

Hvor: Røkeriet, USF Verftet.

Når: Torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag, ulike tidspunkt.

Hvorfor: «M.I.A., third world democrazy. I’ve got more records than the KGB», synger artisten M.I.A. på låten «Paper Planes», hennes aller mest kjente. Låten ble til etter at hun hadde hatt problemer med å få visum til USA, på grunn av sin bakgrunn og sine til dels politiske tekster.

Mathangi «Maya» Arulpragasam, også kjent som artisten M.I.A., er på alle måter en eksplosiv popstjerne. Hun er født i Storbritannia, men bodde deler av oppveksten nord i Sri Lanka, der hennes far var med å bygge opp Tamiltigrene.

Men der faren kjempet i borgerkrigen, tok M.I.A. med seg kampen inn i musikken. Hun har skapt sin helt egen stil der pop og rap og tradisjonell musikk fra Sri Lanka blandes. Filmen om henne, «Matangi /Maya/M.I.A.», er laget av Steve Loveridge, som studerte dokumentarfilm sammen med M. I. A på 90-tallet. Som venn av henne, har han hatt tilgang på unikt arkivmateriale. Fra hennes barndom i sør i London, der hun danset til Wu-Tang på jenterommet, og frem til karrieren begynte å ta av.

Film er best på kino, heter det, og det gjelder ikke minst musikkfilm. I tillegg til dokumentaren om M.I.A., bør du sjekke ut filmen om den svenske rapperen Silvana Imam, som på mange måter har visse likhetstrekk med M.I.A.

Så sett deg ned, og la deg rive med.

Kjetil K. Ullebø

SESONGSKIFTE: Dra til snøen

Helge Sunde

Hva: Fjelltur med kjentmann, konsert av Stein Torleif Bjella og foredrag om Helge Ingstad.

Hvor: Hotellet Finse 1222, Ulvik.

Når: Fredag, lørdag og søndag.

Hvorfor: Sist jeg var på Finse dro jeg for å jakte stormen. Vi bare polstret oss med varme klær og gikk ut i heftige vindkast. Det var herlig.

Det beste med Finse er at du bare kommer deg dit med toget. Og det er toget som bestemmer når du kan dra hjem igjen. Det er frihet, det.

I helgen avslutter Finse 1222 sommersesongen med et slags festprogram.

Markeringen er innholdsrik. Stein Torleif Bjella skal holde konsert og lese fra diktsamlingen sin, Jordsjukantologien. Kjentmann Terje Olsen tar deg med på tur hvis du har lyst og været tillater det, og redaksjonssjef i NRK, Eirik Ingstad, kommer til Finse for å snakke om bestefaren sin, Helge. Han skal ha hatt et nært forhold til juristen og eventyreren. For å nevne noe.

Kjøkkenet leverer og serverer trerettersmiddag, og det blir utdeling av Finsefondets Miljøpris. Det blir også ekstra stille. Lørdag er det togfri dag.

Dessuten skal det snø. Dra til snøen.

Guro Valland

JUBILEUM: 40 år og like ny

Eirik Brekke (arkiv)

Hva: nyMusikk Bergen feirer 40 år

Hvor: Bergen Kjøtt og flere andre steder

Når: Fra fredag 28.9 til torsdag 4.10.

Hvorfor: nyMusikk er en «organisasjon for sjangeroverskridende og eksperimentell musikk». I år kan organisasjonen feire 80-årsjubileum, mens den bergenske avdelingen fyller 40. Det markeres, som seg hør og bør, med en uke med musikk som vi får anta er både ny, sjangeroverskridende og eksperimentell.

Jubileet begynner voldsomt, med støymakerne Kjetil Brandsdal, Mark Morgan og Gaute Granli i Bergen Kjøtt fredag kveld. Dagen etter er det de unges tur samme sted, hvor John Hegre og Owen Weaver fremfører nye verk av unge komponister. Dessuten skal en gruppe barn fremføre nye verk av hele syv forskjellige komponister.

Senere i jubileumsuken blir det blant annet konsert med trioen Andreas Barth, Geir Hjorthol og Magnar Åm i den klangfulle siloen på Bergen arkitekthøgskole (tirsdag), paneldebatt om folkemusikkens forhold til samtidsmusikk (Gimle, onsdag) samt avslutningskveld med to nye bestillingsverk (Gimle, neste torsdag). Mye nytt i god, gammel samtidstradisjon, altså.

Erik Fossen