Alan Walker er for tiden en av Kinas mest populære artister. Siste singel «Diamond Heart» gikk rett inn i toppen på streaminglistene i landet.

En sammensetning av tall fra de viktigste streamingtjenestene i Kina, viser at Walkers musikk er streamet over tre milliarder ganger totalt.

– Det er helt sinnssykt. Man snakker om tall man ikke skulle tro var mulig. Du hører det, men du klarer ikke å oppfatte hvor stort det egentlig er, sier 21-åringen fra Fana i Bergen til NTB.

Dedikert fanskare

Han er i Beijing for å spille for kongeparet i forbindelse med statsbesøket – én av svært mange turer til Kina og Asia det siste året.

– Vi kommer rett fra Chengdu i Kina, hvor vi gjorde et show for Audi, som lanserte en ny bil, sier Walker.

Han er superstjerne i Kina nå.

– Når jeg kommer her til Kina, og de vet at jeg kommer, så kan det være en veldig, veldig annerledes velkomst enn andre steder. Det står folk i timevis og venter på at jeg skal komme på flyplassen. Når jeg kommer ut av bagasjeutleveringen, så står de der med plakater med logoene mine på og andre ting.

Heiko Junge / NTB scanpix

Kunne ikke danse til EDM

Tidligere skilte den kinesiske fansen seg også ut på andre måter. Men de har utviklet seg de siste årene:

– Det har gått fra publikum som ikke har forstått eller visst hvordan de skulle danse eller reagere til EDM-musikk. De sto bare stille og hoppet litt rundt her og der, men ikke noe takt. Men alt har bare forandret seg veldig fort, og det har dukket opp nye og nye festivaler overalt, og flere hundre nye klubber de siste årene, sier han.

Den siste singelen til Walker, «Diamond Heart» (28. september), debuterte på tredjeplass på New Release Chart hos den kinesiske strømmetjenesten NetEase og på førsteplass på NetEase Hot Single Chart. I tillegg gikk den inn på tiendeplass på QQ Music New Release Chart. Alle er daglige lister over strømming.

– Markedet har bare eksplodert, sier artisten.

Kinesisk låt

Walker har tatt grep for å tilfredsstille den voksende kinesiske fanskaren. Nylig gjorde han sitt første samarbeid med en kinesisk artist. Han ga ut singelen «Sheep», hvor Lay fra den kinesisk-koreanske K-pop-gruppa Exo synger både på kinesisk og engelsk. Og det kan komme flere «kinesiske låter».

– Mulig. Kanskje. Vi får se hvordan framtiden blir, sier Walker.

Hilste på kongen

Selv om karrieren har skutt fart over hele verden, framstår den unge musikeren fortsatt svært jordnær. Når han skal hilse på kongeparet for første gang, er han nærmest nervøs beskjeden.

– Det er en stor ære, sier han til kong Harald og dronning Sonja.

Den karakteristiske masken som Walker er så kjent for, er tatt av for den høytidelige anledningen.

– Jeg skulle hilse fra mamma, sier han.