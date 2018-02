To av ukens premierefilmer er nominert til Oscar. Her er anmeldelsene.

«I, Tonya»

«Sannheten finnes ikke. Det er pisspreik. Alle har sin egen sannhet,» sier filmens Tonya Harding, muligens også virkelighetens; og uansett er det en presis konklusjon sånn generelt og hva angår «I, Tonya» spesielt.

«C'est la Vie!»

«Murphys lov» var trolig det første Olivier Nakache og Eric Toledano skrev på idéblokken da de skulle pønske ut denne komedien. Loven prediker som kjent at alt som kan gå galt, gjør det. Gjerne på verst tenkelig tidspunkt. Så der har du «C’est la Vie!». Langt på vei, i hvert fall.

«Let the Sunshine In»

Bare unntaksvis evner en film å tirre meg slik at jeg får lyst til å rope mot lerretet. Men det gjorde denne. «Slutt!» fikk jeg lyst til å rope. «Slutt å ligge med den dusten! Ikke vær så usikker på deg selv, ikke vær så klamrende, du er en voksen, selvstendig kvinne!»

Så måtte jeg minne meg selv på to ting.

«Coco»

Mennesker dør. Men forsvinner de? Eller rettere: Når forsvinner de?

Det er bunnlinjen i «Coco». Over dette store spørsmålet, som er mer filosofisk enn religiøst, reiser filmen et digert univers av fantastiske figurer. Dyr og mennesker, levende og døde, og noen mytologiske – i dobbelt forstand. Maleren Frida Kahlo dukker opp med apen sin på skulderen. Og selv om Rivera sikkert er et vanlig navn i Mexico, er det kanskje ikke helt tilfeldig at vår helt, unge Miguel, bærer dette etternavnet. Selv om han er kunstner på et annet felt enn Kahlos ektemann Diego.

