Her er fire fine ting du kan gjøre til helgen.

KONSERT: Støybonanza

Odd Mehus (arkiv)

Hva: No Tomorrow’s Party

Hvor: Hulen.

Når: Lørdag

Hvorfor: «Piggtrådmusikk», sa forferdede folk da rocken dukket opp. De ante ikke hvor rett de skulle få. I dag finnes ørten undersjangere basert på støy, ståk, skurring og, i noen tilfeller, piggtråd. Helst skal utøverne også skrike og være sure, vil enkelte si, men denne kvelden kan støyfolket smile. Minifestivalen No Tomorrow’s Party byr nemlig på hele syv konserter med forskjellige bråkebøtter.

Mest kjent er Noxagt, som har tutet og kjørt siden 1999. I tillegg tevler metalgruppene Ashowa, Solstorm og Oilskin om å slå hardest, mens Espen Solheim, Old Believers og Undertegnede utforsker det mer dronete og psykedeliske støyspekteret. Husk ørepropper!

Erik Fossen

BIBLIOTEKET: Hva visste hjemmefronten?

Rolf Øhman

Hva: Boksamtale om «Hva visste hjemmefronten?»

Når: Fredag kl. 18.

Hvor: Bergen Offentlige Bibliotek

Hvorfor: Hva visste egentlig hjemmefronten da 773 norske jøder ble sendt til tyske konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig? Dette spørsmålet har Marte Michelet prøvd å besvare i sin nye bok.

I alle år har historien vært at jødedeportasjonen kom uventet og brått på. Men Michelet avslører derimot unnvikelser i den norske motstandsbevegelsen både før, under og etter aksjonen mot jødene. Utgivelsen har skapt stor debatt og reiser nok en gang spørsmålet om hvem som visste hva. På fredag møter hun Frode Bjerkestrand, kulturredaktør i Bergens Tidende, for å ta en samtale om boken.

Marita Ramsvik

FILM: Heksene

Filmweb.no

Hva: Film på Cinemateket på USF Verftet

Når: Torsdag 31. januar, kl. 18

Hvorfor: Selv om januar ser ut til å bli en bra måned for nye filmer, kan det være hyggelig å oppleve noen gamle klassikere på et stort lerret. Anjelica Huston, Rowan Atkinson, 90-tallsestetikk og hekser: filmatiseringen av Roald Dahls populære roman kan krysses av i mange bokser for en underholdende familiefilm.

I filmen kommer en av hovedkarakterene, Luke, over en heksekonvensjon hvor han får vite at heksene vil forvandle alle barn i verden til mus. Roald Dahls forkjærlighet for det mørke og forskrudde kommer godt til syne i filmen, og hva passer vel bedre enn litt mørke nå i januar?

Sigrid Gausen

DEBATTMØTE OG KONSERT: Finnes lykken i Studentersamfunnet?

EIRIK BREKKE

Hva: «Lykkeparadokset». Åpningsmøte i Studentersamfunnet, med Harmonien-konsert

Når: Fredag 1. februar kl. 18.00

Hvor: Grieghallen

Hvorfor: Her er en ting vi aldri blir lei av: Den evige, gnagende, meningsløse og støyende jakten på «lykken». Temaet er sikkert naturlig sånn midtvinters, når Bergen er på sitt grimmeste og hybelen tar kvelertak på deg. Studentersamfunnet åpner altså semesteret med en panelsamtale om «lykkeparadokset». Panelet består av filosofiprofessor Espen Gamlund, Morgenbladet-journalist Maria Berg-Reinertsen og psykologiprofessor Per-Einar Binder.

«Lykke» kan grovt sett kan formuleres slik: Jo mer du jakter på den, jo mer forstår du hvor bedragersk begrepet er. I dag er ofte «lykke» kjip hyllevare, markedsført av PR-folk og prinsippløse «influensere». Hvem trenger dem.

Etter debatten spiller Harmonien Dmitrij Sjostakovitsjs tiende symfoni. Kan hende lykken heller finnes inni der et sted.

Frode Bjerkestrand