– Det er helt vanvittig det som skjer i Bergen, sier Kevin Vågenes. Til nå har showet «Julegøy» solgt over 14.000 billetter.

Da det ble klart at premierebillettene på Ole Bull Scene ble solgt på sekunder, fikk Kevin Vågenes en bekymret telefon fra moren.

Ingen i familien hadde fått sikret seg plass.

– Det ble spenning en stund, for det var jo ikke seter tilgjengelig. Og ennå vet jeg ikke om mor og far tør å se showet. Men hvis de vil, blir det fikset noen stoler på siden, sier Kevin Vågenes.

Økte fra ett til 40 show

NRK-serien «Parterapi» har tatt Norge med storm i høst. Noen av episodene nærmer seg én million seere. Men da Kevin Vågenes tidligere i år sa ja til å gjøre et juleshow i Bergen, var det opprinnelig bare planer om å spille én gang.

– Det ble økt til fire show før billettene ble lagt ut. Nå skal vi plutselig gjøre 40 show på litt over en måned. Det er vanvittig. Jeg er overveldet over at så mange bergensere vil se oss, sier Vågenes.

Stenersen, Tor

Men «Julegøy», som har premiere 5. desember og spilles til 12. januar, handler ikke bare om Kevin Vågenes. Christine Hope, Christoffer Schjelderup og Rune Lothe skal også være med på scenen.

Fakta: Kevin Vågenes 31 år gammel, fra Hjartås i Meland kommune. Skuespiller og komiker. Utdannet i Stockholm og Los Angeles. Debuterte i TV-serien «Nissene over skog og hei» i 2011. Vågenes ble for alvor kjent gjennom TV Norge-serien «Mellom bakkar og berg». Serien ga ham prisen for årets gjennombrudd på Komiprisen i 2015. Siden er han blitt lagt merke til for «Jul i Blodfjell» og NRKs nettserie «Parterapi».

– Det er viktig å understreke at dette ikke blir et «Parterapi»-show. Men siden serien har tatt sånn av på NRK, er det rart ikke å gjøre noe derfra. Så noen av figurene blir med til Bergen, sier Vågenes.

Har tatt influensavaksine

31-åringen fra Hjartås i Meland bor i Los Angeles halve året, men er for tiden i Oslo for å gjøre firmajobber og skrive manus til «Julegøy», før det blir to intense prøvedager i Bergen neste uke. Det er fremdeles noen billetter i romjulen og starten av januar.

Tor Eigil Scheide, NRK

Hilde Sol Erdal skal ha regien, mens Kato Ådland har det musikalske ansvaret.

– Vi har skypet mye de siste ukene, sier Vågenes.

Han har liten sceneerfaring. «Julegøy» blir den store ilddåpen.

– Jeg har allerede tatt influensavaksine. Jeg er veldig, veldig spent på hvordan jeg vil takle tempoet. Vanligvis har man lange forberedelser og seks ukers prøvetid på et show. Her landet vi hele prosjektet først for en drøy måned siden. Det er heller ikke bare å overføre TV-humor til scenehumor, sier Vågenes.

Eirik Brekke (arkiv)

Det blir en litt annerledes jul enn han hadde tenkt, ettersom forestillingen skal spilles både i romjulen og rett over nyttår.

– Jeg får være mye mer hjemme hos mor og far enn planlagt. Det er alle glad for, sier han.

Forbereder mer «Parterapi»

«Julegøy» spilles til 12. januar. Da starter manusarbeidet til en tredje sesong av «Parterapi».

– Vi må blant annet finne noen nye par. Planen er å slippe de nye episodene på høstparten.

– «Parterapi» har nådd veldig bredt. Vil du tone ned de frekkeste replikkene for ikke å fornærme noen?

– Jeg har jo tenkt på om de høye seertallene vil begrense oss litt. Jeg vet jo ikke hvordan folk hjemme i stuene oppfatter det vi gjør. Men jeg tror vi bare skal kjøre på, så får folk heller holde putene foran ansiktet hvis det blir for drøyt, sier Vågenes og ler.

Tor Eigil Scheide, NRK

De andre skuespillerne i «Parterapi» har også fått smake på suksessen. For noen av dem kom den uventet. Konen til Kjell Simen, Britt-Helen, blir spilt av hans tidligere sjef i sketsjeshowet «Kollektivet», TV-produsent Marit Støre Valeur.

– Hun hadde jo aldri tenkt at dette skulle bli sett av så mange. Vi var ute og spiste sammen denne uken. Mange kjente oss igjen, så vi måtte være med på en del selfies.

– Har du fått hemmelig telefonnummer?

– Ikke ennå. Men jeg vurderer det, humrer Vågenes.