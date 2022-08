Spenning på savannen

Flere ganger måtte jeg dra til meg beina i kinosetet, sånn at ikke Løven skulle få kloen i meg.

Store deler av filmen utspiller seg i og rundt den nedbrutte bilen som minner mest om boksen i boksen går.

Lars Frøyshov Filmanmelder

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

«Beast»

Regi: Baltasar Kormákur

Land: USA

Premiere på kino: 12. august

I en tid hvor filmer stadig blir lengre og hele sesonger av TV-serier blir fortært i løpet av en helg, er det noe forfriskende nostalgisk og deilig når en film klokker inn på bare litt over 90 minutter. «Beast» har heldigvis flere ben å stå på enn den svært overkommelige lengden, men det virker som den islandske regissøren Baltasar Kormákur har gått for en «det enkle er ofte det beste»-tilnærming når det kommer til årets store lille løvefilm med Idris Elba i hovedrollen.

Det er ikke til å stikke under stol av selve plottet i «Beast» er ganske tynn suppe. Dr. Nate (Idris Elba, Suicide Squad) reiser til Sør-Afrika med døtrene Norah (Leah Jeffries) og Mare (Iyana Halley) for å besøke hjemlandet til ekskonen som døde av kreft.

Samtidig har en gjeng krypskyttere drept en hel løvestamme, utenom hannløven selvfølgelig, som bestemmer seg for å drepe så mange mennesker den klarer. Familien treffer nevnte løve, kræsjer bilen i en dal uten noen form for radio- eller mobilsignal, og så er vi i gang. Gode gamle uttrykk som «mann mot natur» og «jungelens lov» blir slengt rundt i hytt og gevær og det er ikke mangel på hodeløse avgjørelser av diverse karakterer.

Løvedramaet må tidvis vike for familiedramaet. Leah Jeffries kunne med fordel fått mer skjermtid.

Til tross for et plott som minner mer om det vi forbinder med haifilmer som «The Shallows» (2016) og «Open Water» (2003) kommer Kormákur unna med det som fort kunne blitt en rett-på-video-sviske med to enkle, men svært effektive grep. For når scenen er satt og vi har fått unnagjort de obligatoriske bildene av dyrene på savannen og en passende dose løvefakta, skifter «Beast» gir.

Kormákur bruker lange sammenhengende takninger tett på skuespillerne som skaper en stemning man kanskje forbinder mer med thrillere. Kombinert med noen litt billige, men effektive kveppeøyeblikk lykkes filmen i å skape en følelse av at noe står på spill i kampen mot jungelens konge.

Kormákur scorer også høyt på løvegamet sitt. I motsetning til en annen favoritt løvefilm «The Ghost and The Darkness» fra 1996, hvor Val Kilmer og Michael Douglas må stoppe det to løvene «Ghost» og «Darkness», får aldri løven i «Beast» noe navn. Selv om filmen starter med det brutale drapet på flokken som fører til Løvens morderiske humør, skapes det ikke noen videre kobling mellom oss og beistet. Det blir gjort noen halvhjertede forsøk av familievenn og løveekspert Martin (Sharlto Copley, Chappie) på personifisering av Løven med lite hell.

Der dyrepsykologien kommer til kort, er dyrefysiologien absolutt tilstedeværende. Animasjonene er det ingenting å utsette på, og jeg måtte flere ganger dra til meg beina i kinosetet, sånn at ikke Løven skulle få kloen i meg. Selv om den kan oppleves litt anonym utenfor kamera, er den i aller høyeste grad til stede når det virkelig gjelder.

«Beast» står nok ikke igjen som 2022s største sommerfilm, men er likevel et enkelt og greit mellommåltid mens vi venter på filmhøsten.

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på