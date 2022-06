Vellykket oppgjør med trangsynt litteraturhistorie

«Fire store» peker på en rekke årsaker til at kvinnelige forfattere blir oversett og glemt.

I «Fire store» tar Jan Inge Sørbø et oppgjør med litteraturhistoriens behandling av kvinnelige forfattere.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Fakta «Fire store – Hulda Garborg, Gro Holm, Aslaug Vaa, Marie Takvam» Forfatter: Jan Inge Sørbø

Forlag: Samlaget Les mer

Har forfattere kun seg selv å takke for at de ikke blir verdiget en plass i litteraturhistoriske oversiktsverk? Nei, ikke ifølge «Fire store» av litteraturforsker og forfatter Jan Inge Sørbø, som ga ut praktverket «Nynorsk litteraturhistorie» i 2018.

«Fire store» kan leses som et litteraturhistorisk dypdykk i fire utvalgte forfatterskap, med kvaliteter som har blitt oversett eller ignorert av litteraturhistorikere.

I boken får vi vite mer om livene og forfatterskapene til Hulda Garborg, Gro Holm, Aslaug Vaa og Marie Takvam. Vi får vite hvordan de ble lest og forstått i sin samtid, og hvordan de er blitt plassert i en større litteraturhistorisk sammenheng.

Sørbø skriver poengtert og uanstrengt, og bruker lite fagspråk. «Fire store» er en bok som henvender seg til alminnelige lesere.

Boken byr på en rekke eksempler som får frem at kritikere og historikere har lest kvinnelige forfattere på en forbløffende trangsynt måte. Det er en gjennomgående tendens til å lese bøker fra kvinner som private nedtegnelser, fordekte selvbiografier eller heimstaddiktning. Denne måten å redusere litteratur på blir av Sørbø beskrevet som et totalitært syn på kjønn.

«Fire store» kan godt leses som opposisjonell litteraturhistorie som erstatter trangsyn med vidsyn. Sørbø byr på solide analyser som får frem hvordan bøkene tematiserer sentrale strømninger i tiden. For eksempel hvordan Marie Takvams forfatterskap er påvirket av vitalistisk tankegods, eller hvordan Hulda Garborgs forfatterskap henger sammen med europeisk tanketradisjon og Rousseaus filosofi.

Tendensen til å «forminske» kvinnelige forfatterskap er ifølge boken en av flere årsaker til at kvinner utelates fra litteraturhistorien. En annen årsak kan være at kvinner historisk sett debuterer senere enn sine mannlige kollegaer, skriver Sørbø. Det gjør at kvinner sjelden blir oppfattet som representanter for nye litterære epoker, og utelates av den grunn fra litteraturhistoriens lange linjer.

«Fire store» får frem en rekke årsaker som styrer hvem som får plass i litteraturhistorien. Dermed tar den hull på myten om at forfatterne kun har seg selv å takke hvis de blir oversett og glemt.

Jan Inge Sørbø stiller seg ikke kritisk til all litteraturhistorie som er skrevet av menn, i så fall ville han selv hatt et totalitært syn på kjønn. Sørbø trekker frem vårt eget bysbarn, professor emeritus Willy Dahl, sine litteraturhistoriske verk som eksempler på at ikke alt sto dårligere til i gamle dager.

I våre dager ser man fortsatt en tendens til at sak og person blandes sammen i bøkene til kvinnelige forfattere. Det er uttrykk for den samme trangsyntheten som Sørbø tar oppgjør med i sin vidsynte litteraturhistorie, og noe som gjør boken aktuell den dag i dag.

