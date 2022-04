Nicolas Cage mangler åpenbart ikke selvironi

Pedro Pascal og Nicolas Cages gode kjemi bærer hele filmen, og det er rett og slett skikkelig hyggelig å henge med dem.

Nicolas Cage spiller en karikert, fiksjonalisert versjon av seg selv i denne filmen.

Fra voldsomme følelsesutbrudd og «Cage-Rage»-memes, til lovord for hans lavmælte prestasjon i «Pig» – det er ikke godt å vite hva du får av Nicolas Cage. En ting er uansett sikkert: underholdende blir det. Også «The Unbearable Weight of Massive Talent» underholder, men virker etter hvert som en altfor lang sketsj.

Pedro Pascal spiller den søkkrike superfanen Javi som inviterer Nicolas Cage til bursdagsfeiring på Mallorca.

Nicolas Cage spiller en fiksjonalisert versjon av seg selv, som er bildet på en selvopptatt Hollywood-stjerne. Forholdet til Nicks 16 år gamle datter Addy (Lily Mo Sheen) er dårlig, han får ikke rollene han ønsker seg, og han er i stor gjeld. Derfor takker han motvillig ja til å møte opp i sin søkkrike superfan Javis (Pedro Pascal, «The Mandalorian», «Game of Thrones») bursdagsfeiring på Mallorca.

Filmen er fylt med referanser til Nicolas Cages tidligere filmer.

Javi og Nick bonder over delt filmsmak, og en sjarmerende bromance utvikler seg fort. Det viser seg imidlertid at Javi er en våpensmugler, som CIA behøver Cages hjelp med å stanse. Slik havner han i en situasjon som tatt ut av en actionfilm fra CV-en hans.

Pascals og Cages gode kjemi bærer hele filmen, og det er rett og slett skikkelig hyggelig å henge med dem. Pascals Javi er som en liten gutt som møter en superhelt. Han spiller fyren som prøver å oppføre seg kult rundt noen han åpenbart er sykt starstruck av, til perfeksjon.

– Jeg skulle ønske filmen turte å trå litt utenfor formlene og klisjeene den gjør narr av, skriver BTs anmelder.

Det tøysete premisset utvikler seg med stadig mer tullete forviklinger, lekne filmklisjeer og utallige referanser til Cages filmografi. Det er artig, men repetitivt, og jeg ler oftere av hvor dumme påfunnene er, enn av at det er ordentlig morsomt. Etter hvert oppleves det mest som en veldig lang sketsj.

At CIA-agentene gestaltet av Tiffany Haddish og Ike Barinholtz kanskje er de minst troverdige karakterene i filmen sier en del. Dessverre er scenene hvor CIA er involverte verken morsomme eller spennende nok. Det er deres feil, og ikke Cages.

Den gode kjemien mellom Nicolas Cage og Pedro Pascal er det som bærer hele filmen, mener BTs anmelder.

For det gøyeste med filmen er hvordan Cage får leke med sine roller, stjernepersonlighet, og folks oppfatning av ham. Cage spiller nemlig ikke bare én utgave av seg selv. I flere herlig bisarre scener snakker den avdankede Nick med «Nicky», en yngre, karikert versjon av seg selv. Nicky minner ham på at han ikke bare er en skuespiller, men en stjerne. Cage mangler åpenbart ikke selvironi.

Et ekstra meta-lag tillegges filmen av at Javi har lyst til å lage film med Nick. Deres snakk om å lage en karakter- og dialogdrevet film, kommer også inn på hvordan filmselskap overkjører kunstneriske ambisjoner for å øke kommersielt potensial. Nettopp derfor skulle jeg ønske filmen turte å trå litt utenfor formlene og klisjeene den gjør narr av, for å by på enda mer av galskapen vi vet Cage er kapabel til.

