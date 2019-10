Fire fine: Bergen Filharmoniske Orkester hyller en av de store «B-ene»

Brahmsfest, en ny musikalsk duo eller vestlandsk kunst. Her er fire ting du kan gjøre i helgen.

For mindre enn 2 timer siden

STORE B-ER: Hvem som er de største «B-ene» i den klassiske musikken, er et diskusjonstema i klassisk-kretser. Beethoven og Bach er rimelig selskvrevne, og mange mener man også må nevne Brahms. Rune Sævig

Hva: Brahmsfest.

Hvor: Grieghallen.

Når: Onsdag til fredag.

Hvorfor: «BRA HMS FEST» står det over tre linjer i en annonse laget av Bergen Filharmoniske Orkester, noe flere vittige sjeler har gjort et nummer ut av på sosiale medier. Bra HMS er viktig, men det som egentlig foregår i Grieghallen er en hyllest av komponisten Johannes Brahms (1833 – 1897). Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) arrangerer nemlig Brahmsfest.

– For en talentløs «bastard», skal den russiske komponisten Pjotr Tsjajkovskij ha sagt om sin komponistkollega Johannes Brahms.

Uavhengig av hva Tsjajkovskij mente om Brahms, vier BFO tre kvelder til Brahms denne uken. Det er andre år på rad det arrangeres Brahmsfest i Grieghallen, og hvis noe har skjedd to ganger i Bergen, kan det som kjent kalles en tradisjon.

Torsdag kveld fremføres Brahms tragiske ouverture og hans andre symfoni. Samme kveld får man høre Clara Schumanns pianokonsert. Schumann var pianist, komponist og konen til komponist Robert Schumann, men hun var også kvinnen Brahms var ulykkelig forelsket i store deler av sitt liv.

Fredag fremføres Brahms fjerde symfoni, som ofte blir beskrevet som hans mest fullendte, i hvert fall den han var mest fornøyd med selv. Johannes Brahms var en av de største komponistene innen romantikken på slutten av 1800-tallet, og han blir ofte beskrevet som en perfeksjonist – noe hans verk bar preg av.

I en podkast gitt ut av Grammophone, tidsskriftet for klassisk musikk, trekker imidlertid BFO-dirigent Edward Gardner frem noe litt annet ved Brahms: Han mener musikken til Brahms har en sårbarhet over seg som ofte blir oversett.

Som nevnt var det imidlertid én som overhodet ikke likte Brahms’ musikk: Tsjajkovskij. Uvennskapet mellom to av de største komponistene fra 1800-tallet, er en av de store «beefene» i den klassiske musikken. De møttes under en julemiddag i Leipzig i 1887, der de ble plassert ved samme bord. Heldigvis fikk de selskap av to personer fra Bergen, noe som skal ha hjulpet på stemningen – nemlig Nina og Edvard Grieg.

Denne uken gjør altså Bergen Filharmoniske Orkester, også kjent som Griegs orkester, et dypdykk i Brahms.

MUSIKK: Nye gitarkamerater

TRUBADUR: Shikoswe og Egge inntar Legal for å spille låter akustisk. Daniel Rognskog

Hva: Shikoswe og Egge-opptreden.

Hvor: Legal.

Når: Fredag 21.00.

Hvorfor: Fredag tar to lovende artister på seg cowboyhatten og spiller sammen på Legal: Nemlig Shikoswe og Egge. De har begge markert seg i Musikk-Bergen, og nå starter de konseptet «Trubatour», der de spiller egne og andres sanger i akustisk format.

SAMTALE: Lær om rus

MENINGEN MED RUS: Øystein Skjælaaen har akkurat gitt ut boken «Meningen med rus». Knut Egil Wang / MOMENT

Hva: Samtale om rus, med Øystein Skjælaaen.

Hvor: Litteraturhuset.

Når: Fredag 15.00.

Hvorfor: Øystein Skjælaaen er kjent som bassist i bandet Real Ones, men han har også bak seg ti år som rusforsker. Han ga nylig ut boken «Mening med rus», og lørdag gjester han Sosiologisalongen for å snakke om ulike former for rus med Kari Lossius og Kristoffer Chelsom Vogt.

KUNST: Sjekk ut Vestlandsutstillingen

KURATOR: Vestlandsutstillingen er tilbake i Bergen. Her se vi kurator Marte Danielsen Jølbo. Jannica Luoto

Hva: Vestlandsutstillingen.

Hvor: Kunstgarasjen.

Når: Torsdag 12–18, fredag til søndag, 12–16. Vises til 10. november.

Hvorfor: Vestlandsutstillingen har en lang historie på Vestlandet, men den har ikke vært vist i Bergen på ti år, blant på grunn av uenighet om hvilken profil utstillingen skulle ha. Nå har utstillingen, som i «gamle dager» holdt til i Bergens Kunstforening, fått et nytt bergenshjem i Kunstgarasjen.