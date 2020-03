Eirin Eikefjord er ny politisk redaktør i Bergens Tidende

Hun har jobbet som kommentator i avisen siden 2011. Nå overtar Eirin Eikefjord (39) jobben som ny politisk redaktør.

Eirin Eikefjord er ny politisk redaktør i BT. Foto: Rune Meyer Berentsen

Eikefjord tar over stillingen etter Frøy Gudbrandsen, som ble ny sjefredaktør i Bergens Tidende i desember i fjor.

Gudbrandsen forteller at hun er glad for at Eikefjord sa ja til jobben.

– Eirin er et stort ledertalent, som kommer til å løfte kommentaravdelingen til nye høyder. Hun er både skarp og fryktløs som kommentator. Det kommer man nok også til å merke når hun går inn i rollen som politisk redaktør, sier Frøy Gudbrandsen om avgjørelsen.

Eirin Eikefjord begynner i jobben som politisk redaktør i dag, mandag 2. mars

– Jeg er utrolig glad

Eirin Eikefjord har vært ansatt i BT siden 2006, og har lang erfaring som både journalist, forretningsutvikler og kommentator i avisen.

– Jeg er utrolig glad for denne tillitserklæringen. Det er en viktig jobb for BT og jeg føyer meg inn i en solid rekke av redaktører.

Som politisk redaktør får Eikefjord ansvaret for BTs kommentaravdeling. Hun sier hun gleder seg til å jobbe med å stake ut kursen for meningsjournalistikken i BT fremover.

– Det er enkelte som sier BT har landets beste kommentaravdeling, og det er jeg enig i. Jeg er privilegert som får lede en så dyktig og ambisiøs gjeng. Vi skal fortsette å se ting fra et vestlandsk perspektiv, og delta i nasjonale debatter, sier hun.

Eirin Eikefjord er fornøyd med at hun i BT har kunnet forene jussfaget og journalistikken. Foto: Paul S. Amundsen

Har master i rettsvitenskap

Eikefjord har også erfaring fra advokatbransjen. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen, men har også studert språk, litteratur og samfunnsøkonomi.

Gudbrandsen sier hun er spent på å se hvilken rolle Eikefjord kommer til å fylle som politisk redaktør.

– Eirin har markert seg i flere år, og har nærmest utviklet sin egen rettskommentar-sjanger. Siden hun er jurist har hun en litt annen innfallsvinkel til samfunnsdebatten. Hun er også en veldig skarp politisk analytiker.

– Det blir spennende å se hvordan hun kommer til å fylle den nye rollen som politisk redaktør, fortsetter hun.

Har vært redaktør i Studvest

Eikefjords inngang til journalistikken begynte i studentavisen Studvest.

– Jeg har alltid visst at jeg ville skrive, men visste ikke helt hvordan jeg skulle få det til. Jeg begynte som journalist i kulturredaksjonen i Studvest, og ble etter hvert ansvarlig redaktør for avisen. Det var på mange måter verdens beste utdanning, for samme sommer jeg fikk sommerjobb i BT, sier hun.

Her mottar Eirin Eikefjord NTBs språkpris under åpningen av Nordiske Mediedager i 2018. Foto: Rune Sævig

Nå gleder hun seg til å ta fatt i viktige debatter for BT og Vestlandet som politisk redaktør.

– Jeg har et sterkt engasjement for meningsjournalistikken, og ser frem til å utforme denne journalistikken i BT videre.