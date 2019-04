Her er dommen over årets Vossa Jazz

Rytmefest, tungrockverk og nydelig norsk folkejazz. Einar Engelstad og Frode Bjerkestrand tar for seg seks av helgens fineste konserter.

FIN FEST: Svært få forstår hva Salif Keita synger om, men musikken er et intrikat nett av rytmer og lydlinjer, sammensatt og smeltet om til pur livsglede. Foto: Rune Sævig

Einar Engelstad Musikkanmelder i BT

Frode Bjerkestrand Kulturredaktør i BT

Publisert: Publisert 14. april 2019 08:12







Salif Keitas varme comeback

Fakta Salif Keita med band Åpningskonsert, Vossasalen på Park Hotel Vossevangen Les mer

Aller først: Det er ikke snilt av arrangøren å fylle Vossasalen til randen med stoler når de får besøk av denne typen. Salif Keita spiller ikke sittemusikk.

Heldigvis kom store deler av publikum seg på bena mot slutten av konserten, og danset til afrobeat Voss neppe har hørt på 26 år. For så lenge siden er det magikeren fra det afrikanske landet Mali var her sist.

Den gangen ristet han liv i en hel idrettshall. Nå begynte han kanskje forsiktigere, men bandet spilte ham fort opp i høypuls.

Keita er synlig eldre, men fremdeles karismatisk som en frikirkeprest. Svært få forstår hva han synger om, men musikken er et intrikat nett av rytmer og lydlinjer, sammensatt og smeltet om til pur livsglede.

Les også Storartet fra Motorpsycho – som alltid

Med et så kompetent band er det merkelig at keyboardisten bruker hermetikk-lydspor fra Mac’en sin til å dra i gang hver eneste låt.

Men boksmaten druknet fort i all den andre godlyden fra perkusjon, chora og en formsterk korrekke.

Fin fest. Og en bra åpning på Vossa Jazz 2019. Jeg tror faktisk gamlefar Keita ble litt rørt, der han sto.

Frode Bjerkestrand

Tingingsverk med tungrockriff

TUNGT: Dette verket inneholdt både klassiske tungrockriff, heftig 70-talls jazzfusion og imponerende rytmisk fyrverkeri. Foto: Rune Sævig

Fakta Tingingsverket Hedvig Mollestad med band, Vossasalen på Park Hotel Vossevangen Les mer

«Ekhidna» hadde gitarist Hedvig Mollestad kalt årets bestillingsverk til Vossajazz.

Oppkalt etter en gresk gudinne som var halvt kvinne – halvt slange og derfor ble regnet som alle monstres mor.

Det var ganske dekkende betegnelse, må sies. For dette verket inneholdt både klassiske tungrockriff, heftig 70-talls jazzfusion og imponerende rytmisk fyrverkeri.

Men også vakre sakrale partier der spesielt samspillet mellom Mollestads gitar og Susana Santos Silvas imponerende trompetspill virkelig kom til sin rett.

Les også Han skal lose Nationaltheatret gjennom eksil

I all hovedsak en fremragende forestilling. Men kanskje kunne det vært strammet litt inn her og der.

Det må nemlig innrømmes at ved et par anledninger mister musikken litt fokus når den flyter ut og mangler både rytme og melodi. For øvrig et ikke ukjent fenomen ved bestillingsverk av dette slaget.

Når sant skal sies foretrekker vi nemlig Hedvig Mollestad i sitt tradisjonelle trioformat der alt er skåret til beinet.

Einar Engelstad

En filmforestilling – uten bilder

NYDELIG AKKORDION: Et eminent stjernelag av ti unge og gamle musikere med akkordionist Frode Haltli i spissen klarte denne kvelden å skape det perfekte lydspor til varme nordiske sommernetter Foto: Rune Sævig

Fakta Avant Folk Frode Haltli med band, Gamlekinoen Les mer

Dette var faktisk en av de beste filmene jeg har opplevd på lang tid.

Jeg sier opplevd, for det var ikke et eneste bilde på lerretet bak scenen i Gamlekinoen.

Et eminent stjernelag av ti unge og gamle musikere med akkordionist Frode Haltli i spissen klarte denne kvelden å skape det perfekte lydspor til varme nordiske sommernetter med både action, spenning og romantikk.

Inkludert en og annen avstikker til fjernere himmelstrøk og Østens mystikk. En komposisjon spesialskrevet for Vossajazz og fremført i år for første gang – men forhåpentligvis ikke siste.

Les også Fikk den første Eske Bille-prisen

Her var alt fra hardingfeler og bukkehorn til elgitarer og synth. Sjangeroverskridende og nyskapende, men likevel med bena solid plantet på jorden. Tradisjonsmusikk og nye klanger i skjønn forening. Eminent samspill med virtuose detaljer. Og ikke kjedelig et eneste sekund.

En slags merkelig filmforestilling der du fikk fullt utbytte – selv med øynene lukket.

Einar Engelstad

Nydelig musikk rett fra naturen

NATURMUSIKK. Karl Seglem får sagt mye klokt, uten å belære. Hold ørene åpne for Seglem, neste gang han drar forbi. Foto: Rune Sævig

Fakta Karl Seglem med band Låter fra platen «Nunatak», Gamlekinoen Les mer

Karl Seglems musikk er tydelig inspirert av ting vi omgir oss med, berg, bekk, fjord, bre og brake.

Konserten i Gamlekinoen fredag viste hvorfor saksofonisten og bukkehornsspilleren fra Sogn er og blir en svært relevant komponist og utøver.

Han har spilt naturjazzen sin i mange år, men omstendighetene nå (global oppvarming, miljøødeleggelser etc.) gjør låtene mer nødvendige, mer påtrengende, vakrere og mer urovekkende.

Musikken fra platen «Nunatak» er preget av tap og sorg, men er samtidig tidvis så vakker at det gjør litt vondt. Seglem har også et svært bra band med seg.

Spesielt vellykket er hvordan de to hardingfelemennene Håkon Høgemo og Erlend Viken lager et integrert lydteppe, uten at det urnorske virker påtatt eller påtrengende.

Les også 28 damer skal synge for Noreg i Eurovision for kor

«Tid Kvervlar» er noe av det nydeligste jeg har hørt fra en scene på lenge. Og låten med den talende tittelen «Men Argue, Nature Acts», som er et sitat fra filosofen Voltaire, er et lite varselrop.

Karl Seglem får sagt mye klokt, uten å belære. Hold ørene åpne for Seglem, neste gang han drar forbi.

Frode Bjerkestrand

Vakkert, vakkert

MATHIAS EICK MED BAND: Melodiøst og vakkert, og kanskje som han selv lett spøkefullt karakteriserte det fra scenen – på grensen til å være søvndyssende. Foto: Rune Sævig

Fakta Mathias Eick Gamlekinoen Les mer

Det ble virkelig en høytidsstund da trompetist Mathias Eick og hans fire musikere satte en fullsatt kinosal i salig stemning seint lørdag kveld.

Det aller meste av materialet var hentet fra Eick’s siste plate «Ravensburg» som kom ut i fjor. Melodiøst og vakkert, og kanskje som han selv lett spøkefullt karakteriserte det fra scenen – på grensen til å være søvndyssende.

Men dette er likevel så langt fra taffelmusikk som en kan komme.

Eicks klangfulle trompet og Håkon Aases vakre fiolintoner er så samstemte at det er en fryd å lytte til.

Bassist Audun Erlien og Håkon Lofthus bak trommene supplerer hverandre, mens pianist Erlend Slettevoll fyller inn de siste bitene.

Les også Festspillene setter opp «Ways of seeing»

Mathias Eick får også vist at han har virkelig teft for gode melodier av det tidløse slaget. I tillegg avslører han seg som en imponerende vokalist når benytter stemmen i stedet for trompeten til sin ordløse sang.

Stående applaus og ekstranummer til slutt. Virkelig velfortjent.

Einar Engelstad

Sommeren kom tidlig i år

LETT, LETT: Fieh er et kompetent og ambisiøst band, som kanskje finner målgruppen sin andre steder enn på Vossa Jazz. Foto: Rune Sævig

Fakta Fieh Sofie Tollefsbøl med band. Vossasalen på Park Hotel Vossevangen Les mer

Vokalist Sofie Tollefsbøl har gitt navn til dette konseptet, et band som er stappfullt av funky sommerpop og snopete jazz. Bandet har en frisk dåm av mykningsmiddel ved seg, som om det har kommet rett fra vaskemaskinen.

Her finner du svært flinke folk, spesielt rytmeseksjonen og Lyder Øverås Røed på horn. Sofie selv er en svært karismatisk og dyktig vokalist, som bruker stort register, fra det lysende høye til det prustende mørke.

Her er dansingen nøye koordinert og humøret på topp.

Det smitter, men det varer ikke så altfor lenge. Det er kanskje noe med låtene. Etter fjerde spor låter det lett, så lett.

Her er få catchy refreng å henge seg fast i. Den magiske strofen mangler, den som kan løfte en sang fra det middelmådige til det ypperlige, sånn du nynner på herfra til august.

Å si sånt om konserter som begynner over midnatt, er kanskje urettferdig. Fieh er et kompetent og ambisiøst band, som kanskje finner målgruppen sin andre steder enn på Vossa Jazz.

Fieh er i alle fall lyden av noe lovende, helt sikkert.

Frode Bjerkestrand