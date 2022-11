Den store raspeballtesten

Kjøkkensjefen Camilo Gómez Ramirez serverer raspeballer på hvite duker på Bien Basar.

Guddommelig stappe, kremert bacon og raspeballer som får deg til å lengte hjem. Vi har testet seks steder i Bergen som serverer tradisjonsretten.

Damsgårdstuene

Adresse: Damsgårdsveien 120

Profil: Kro

Prisnivå: Full porsjon 245 kroner, liten porsjon 215 kroner

Kort oppsummert: Ekte vertshusstemning og hyggelig betjening

Damsgårdstuene scorer på lokale og stemning.

Sjarmerende innredning og slentrende og jovial servering gir følelsen av et ekte vertshus. Nabobordet har fått pinnekjøtt til raspeballene, fordi de tilfeldigvis hadde det. Selv får vi røkt lammebog til som godt kunne vært kneppet saltere.

Selve raspeballen er tydelig hjemmelaget og har god konsistens. Ganske lys og mild i smaken, men ikke for tørr. Vossakorven fra Brakstad er god, men baconet skuffer litt. Et grums av fett og terninger har melen konsistens.

Dr. Wiesener

Adresse: Nye Sandviksveien 17A

Profil: Nabolagspub- og restaurant

Prisnivå: Full porsjon 245 kroner, liten porsjon 210 kroner

Kort oppsummert: Som mors raspeballer

Hos Dr. Wiesener er kvaliteten som på hjemmebane.

Vi må nøye oss med et bord i baren, her er det tydeligvis populært på torsdager. Det er det all grunn til. To nydelig seige og grove raspeballer er rike på smak og en soleklar favoritt. Her er det som å komme hjem til mor.

Noen foretrekker lam, andre svin til. Her slår de til med røkt og mørt kjøtt av begge deler. Baconet er sprøstekt og godt saltet. Stappen er mørk i fargen og smaker mye av søt kålrabi. Serveres med vossakorv. En komplett raspeballmiddag på den gode, salte siden.