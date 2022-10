Bandet er klart for svartmetallens elitedivisjon

Blodhemn synger om vestlandsk natur – og om å bombe Bergen.

Simon «Invisus» Steinsbø Wiken fra Fedje utgjør enmannsbandet Blodhemn.

Blodhemn fra Fedje har hatt en jevn, oppadstigende kurve siden debutplaten «Brenn alle bruer» i 2010. Med den nye platen «Sverger hemn» faller nesten alle brikkene på plass for enmannsbandet bestående av Simon «Invisus» Steinsbø Wiken.

Dette er en av de mest værbitte og kompromissløse svartmetall-utgivelsene på lenge.

«Fraa Djupet ...» er en knallgod start på albumet. Med illsinte pønketrommer, isende skrik og orkan-riffing over en langstrakt melodilinje, er dette sannsynligvis den mest ortodokse låten på albumet. Men allerede på «Vil Livet av Deg» snur Blodhemn på en femøring og pumper ut tunge, dempede akkorder. Låten «Bomb Bergen», som er inspisert av thrash-sjangeren, er litt for ensformig til at den klarer å rettferdiggjøre godt over fem tilmålte minutter. Låten «Farvel Feioey» er derimot en av de mest sørgmodige svartmetallåtene du kan tenke deg.

Selvfølgelig står den vestlandske naturen sentralt i Blodhemns lyriske og musikalske univers. Men rytmene og grooven drar lytteren ned fra de forblåste fjelltoppene og ut av de dype skogene, langt ut i den svikefulle skjærgården. Forfriskende, for å si det forsiktig.

Blodhemn presser lytterens grenser. De to første minuttene av «Opp or Lemmen» er en real utfordring, men etter at kakofonien av instrumenter og vræl har lagt seg, stiger grunnriffet tydeligere frem og forløses. Låten er så mettet med følelse at det kunne vært en låt av bergenske Burzum.

«Velg Din Gift» er derimot en skikkelig bredbeint svartrocker som har flere morsomme triks i ermet: etter et drøyt minutt introduseres et herlig riff som andre band lett ville bygget en hel låt rundt. Blodhemn velger derimot å utvikle låten videre, noe som sier litt om idérikdommen på dette albumet. Det hele avsluttes med det rett under ti minutter lange eposet «Tid», en fantastisk låt som kombinerer den upolerte råskapen fra de aller første svartmetallutgivelsene med mer moderne og progressive strukturer.

Enmannsband har en lang tradisjon innen svartmetallen – tenk på navn som Bathory, Nattefrost, Taake og Burzum. For mange er det et spørsmål om ideologi: Svartmetall er en individualistisk og introvert sjanger som ofte setter enkeltmennesket i sentrum. Det er en sjanger som ofte dyrker individet, og hva er vel mer naturlig da enn å utforske dette også kreativt? Dette er en viktig del av grunnen til at det finnes så mange særegne svartmetallband: Musikken er ofte formet av én persons kunstneriske visjon og kreative begrensninger. Det er risikabelt, men når slike prosjekter lykkes, resulterer det i unike og helhetlige utgivelser.

Blodhemns aggressive svartmetall blir stadig mer kompleks og utforskende, men bevarer likevel retningen fra de første utgivelsene. «Sverger hemn» er et fascinerende album som gaper over mye, men det er ikke noe her som tyder på at Invisus begynner å bli mett. Snarere tvert imot.

