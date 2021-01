Vet ikke om de får lov til å spille «Julegøy» og «Heim»: – Vi er veldig forvirret

De nye smittevernereglene gjør at mange teatre bare får spille for ti publikummere. Men regjeringen anbefaler også at alle kulturarrangement avlyses.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Vidar Magnussen, Calle Hellevang Larsen, Thomas Sævig og Hans Morten Hansen må opptre for ti publikummere resten av spilleperioden. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen