Ut-av-hodet-opplevelse

«Nightridah» viser at klubbmusikk er medisin i turbulente tider.

Jonas «Linni» Grieg har funnet det transcendentale potensialet i dansemusikk, skriver BTs anmelder.

De tidlige og høyintensive festårene med Yoguttene og den påfølgende eksistensielle solotrilogien «Minimum-Maksimum-Medium» måtte vike for langt gladere toner.

Med Neste Planet og makkeren Erlend Lyngstad infuserte Linni (Jonas Grieg) rappen med medhårs toner av jazz og soul. På hans egne plater rapper han heller om fantasiverdener, mat og medmenneskelighet enn sedvanlige hiphoptroper.

Har Linni har slått seg til ro med å lage hiphop om Kvikk Lunsj på høyfjellet, eller finnes det litt faenskap igjen i ham?

Svaret er ja, til sistnevnte. For i den myke ettergløden av hans forrige plate «Saga», kun én måned gammel, leverer han i ekspressfart en partyplate uten sidestykke.

Det hardtslående nye albumet «Nightridah» føles som en form for sonisk eksorsisme av den overflødige energien etter 15 måneder med avlyste konserter, isolasjon og fysisk distanse.

På singelen «Barakuda» flørter Linni hinsides med både house og techno, og gjør retur til en stemmebruk vi ikke har hørt siden gjestespillet på Sushi & Kobes «Yakuza».

Man blir totalt oppslukt når Norges raskeste rappere rapper raskere enn noensinne til den ekspansive, rå lyden av en hamrende technobeat ispedd en sampling av hese grøsserskrik. Han hiver etter pusten, ja, for her er Linni virkelig i ett med lyden.

Ordet klubbplate er umulig å unngå, «Nightridah» er nemlig som gjort for en tid hvor vi endelig kan sees i mørket på dansegulvet igjen.

Fra den glatte, litt sleipe «Kontakt» og rykende heite, rytmiske «Klappe» til Pharrell-aktige «Zoomar inn» og tittelsporet med sine silkemyke beats og nikk til Chicago house – som lytter er man sjanseløst offer for Linnis meloditeft.

På «Bebi jeh kan vise deg» maner han bokstavelig talt opp til dans og flekser samtidig sin karakteristiske evne til å gjøre metaforer ut av hva som helst – for eksempel Jonas Gahr Støre.

Låt for låt blir det tydelig at platen er et slags forløsningsmoment i seg selv. Selv om lyrikken ofte er en grunn til å forelske seg i Linnis musikk, er den her sidestilt til fordel for en viktigere sak – følelsen. Og følelsen den forsøker å formidle, er å slippe taket og fortape seg i musikken.

Sporene er stilistisk varierte, men enes av nettopp følelsen av å forlate hodet litt og gi seg hen til kroppens impulser. Platen er full av lag og teksturer, med et mylder av menneskelige lyder som gisp, rop og utpust som ytterligere kroppsliggjør musikken. Det gir en følelse av fysisk nærvær, selv når man lytter i ensomhet.

«Nightridah» deler én likhet med Vilde Tuvs fabelaktige «Melting Songs» fra tidligere i år.

Linni har funnet det transcendentale potensialet i dansemusikk, noe vi mennesker ofte vender til for å restituere og oppleve uhemmet glede i turbulente tider. Tydeligst er denne fornemmelsen på «Månestråle», en emosjonelt avkledd og likefrem låt som fremkaller behagelig ekstase i hver tone.

Dette er ikke en ny Linni. «Nightridah» er bare en annen, fascinerende side av en usedvanlig produktiv artist med mange ansikt.