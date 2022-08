Frekt og kjekt frå Erlend Loe

Giæver og Iunker er Tollak til Ingeborg skrudd opp til max.

Erlend Loe er aktuell med ny roman.

Olaug Nilssen Litteraturkritikar

I 2020 hadde Tore Renberg stor suksess med romanen Tollak til Ingeborg. Tollak var ein gammal surpeis og stabeis som helst ville at ingenting skulle forandre seg.

Han var ikkje det minste interessert i å snakke om kjensler, sjølv om den nye tida, særleg representert ved dottera, forsøkte å krevje dette av han. Likevel hadde han noko å fortelje til barna sine då han blei dødssjuk.

Gamle Giæver er i same situasjon. Han har rett nok ikkje ein løyndom han må lette seg for før han døyr, derimot har han tilkalla sin yngste son for å fortelje han alt han må vite om familien Giæver og kvifor dei i generasjonar har vore fiendar med familien Iunker.

I korte kapittel, alle i utprega munnleg stil, fortel faren historiene sine, ispedd assosiasjonar, kommandoar, småkjeft og klaging over smertene sjukdomen gir han. (Desse smertene dynkar han med sprit, familien Giæver har nemleg alltid tolt alkohol godt.)

Erlend Loe har som alltid stålkontroll på alle sidevegane frå hovudhistoria, sjølv om dei framstår som Giævers påfunn og innfall der og då.

Giæver og Iunker er eit oppkome av røvarhistorier. Her har vi slaget på myra, snikmord, tjuveri og veddemål. Slik sett gir boka assosiasjonar til forfattarar som Mikael Niemi og Arto Paasilinna.

Det er lett å tilrå denne boka til alle dei som elska Populærmusikk frå Vittula eller Harens år, men Giæver og Iunker er om ikkje drygare, så i alle fall rarare.

Her er også rikeleg med frekke kommentarar om samtidas snusfornuftige melodi, og sonens generelle ubrukelegheit. Sonen studerer psykologi og går med cordfløyelsbukser, og faren er svært misnøgd med begge deler; han burde velje seg ein praktisk levemåte, og buksa lagar irriterande lydar.

Han meiner også at sonen burde sjå til å ordne seg ei dame, helst før faren døyr, slik at han legge seg i grava i trygg forvissing om at dei gode gena blir vidareført.

Sonen kjem aldri til orde. Dette er Giævers historie, og han «vil ikke beskrives gjennom ditt blikk». «Jeg liker ikke sånn journalistikk hvor de skriver: «sier han og ser seg nervøst rundt i rommet og tenner seg enda en røyk, og sånt noe. Alle skal liksom fremstilles så sårbare. Jeg er ikke sårbar.»

Nei, sårbar er Giæver absolutt ikkje. Derimot er han så overdrive ukorrekt at lesaren ler letta, både over alle dei upassande råda og kommandoane som veltar ut av han, men også av korleis det heile er skrudd opp til eit absurd nivå.

Til dømes meiner han at sonen bør stille seg opp utanfor butikken for å skaffe seg ei kone. Der må han legge fram sitt ærend for alle som går forbi, og gjennom kløktig utspørjing sørgje for å få greie på om dei potensielle kone-emna har gode gen.

Sjølv bør han teipe sine utståande øyre fast til hovudet, slik at førsteinntrykket ikkje blir så dårleg.

Giæver og Iunker er på ingen måte nokon «stor» roman. Det er ein liten og lettlesen godbit, full av morosame historier fortalt av ein sjølvgod gammal tulling som til liks med Renbergs Tollak ikkje lenger har nokon plass eller noko stemme i den offentlege samtala.

Om vi ikkje saknar dei i røynda, kan det likevel vere frigjerande og ikkje minst veldig morosamt å møte på slike i skjønnlitteraturen.

