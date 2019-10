Dag Solstad avslører hvorfor han holder seg unna Bergen i bøkene sine

Da forfatter Dag Solstad begynte på sin siste roman, brøt han et selvpålagt forbud: Han skrev på fylla.

– JEG ER IKKE AVHOLDSMANN: I siste utgave av BTs kulturpodkast snakker Dag Solstad blant annet om sitt forhold til Bergen, samt om hvordan han sjonglerer skriving og alkohol. – Jeg er ikke avholdsmann, sier han lattermildt. Tuva Wallem Skare

– Tidligere har jeg ikke skrevet en eneste setning mens jeg har drukket, eller vært full. Men det gjorde jeg nå. Jeg er jo 78 år gammel, litt må jeg få lov til, sier Dag Solstad i siste utgave av BTs kulturpodkast, Republikken.

Dag Solstad regnes for å være en av Norges mest sentrale forfattere de siste 50 årene, og nylig slapp han boken «Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen».

Dag Solstad har ved flere anledninger omtalt seg selv som en «velfungerende alkoholiker», og i Republikken sier han at han har hatt strenge regler for når han skal skrive, og når han skal drikke.

SOLSTAD PÅ BYBANEN: Dag Solstad tar mye trikk hjemme i Oslo, og han har lært et lurt triks av kollega Kjell Askildsen om hvordan han kan kjøre trikk lengst mulig på én billett. Her sitter han på Bybanen. Tuva Wallem Skare

Solstad avslører også grunnen til at bøkene hans aldri utspiller seg i Bergen, og at han vurderer å skrive om et tema han mener det nesten er umulig å nærme seg uten å ty til klisjér - nemlig lykken.