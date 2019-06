Gå på barnekonsert eller diskuter kunst hele natten

Her er fire fine ting du kan gjøre i helgen, hvis ikke du skal på Bergenfest.

Oppdatert mindre enn 20 minutter siden







EN VITTIG TYPE: Mads Berven er en vittig type. På biblioteket på lørdag får han med seg en annen vittig type, Frode Grytten, til å holde konsert for barn. byoutline Vegar Valde

KUNST: Diskutér hele natten

MORGEN-DJ: Aérea Negrot avslutter kvelden i Rasmus Meyers Allé, med et DJ-sett som begynner klokken 5.30 søndag morgen. byoutline BPitch Control/pressebilde

Hva: The parliament of Bodies

Hvor: Bergen Assembly, Rasmus Meyers Allé 3.

Når: Lørdag 15. juni, 19.00 til søndag 16. juni, 07.00.

Hvorfor: The Parliament of Bodies (PoB) ble utviklet for to år siden av forfatteren og filosofen Paul B. Preciado. PoB beskrives som «et sted for de stemmeløse og underprivilegerte». Og i de nyåpnede lokalene i Rasmus Meyers Allé 3 inviteres alle «stemmer og kropper til å skape en antifascistisk, transfeministisk og antirasistisk koalisjon», intet mindre.

Les også Aurora: – Jeg følte meg aldri hjemme på skolen

Dette er den første av mange aktiviteter PoB skal ha i forbindelse med årets Bergen Assembly. Bergen Assembly er altså den store kunstmønstringen som arrangeres i Bergen hvert tredje år.

Og lørdag, fra syv om kvelden til syv søndag morgen, blir det blant annet diskusjoner, musikk og performance, om kunst, politikk og beslektede temaer. Helt til slutt, klokken 5.30, er det duket for et DJ-sett fra Aérea Negrot.

Kjetil K. Ullebø

MARKED: Bruktmarked på Bystasjonen

TREKKER INNENDØRS: Vanligvis har Landåspikene sine markeder på Slettebakken Skole, søndag inntar de Bergen Storsenter. byoutline Maria Stenersen Waagø/Landåspikenes bruktmarked

Hva: Landåspikenes bruktmarked

Hvor: Bergen Storsenter

Når: Søndag 16. juni 11.00

Hvorfor: Du har altfor mye av alt. Ikke minst klær. Nordmenn har i snitt 359 plagg i skapet. Produksjon av klær, tekstiler og sko står for 8 -10 prosent av verdens klimagassutslipp. Hvert sekund blir tilsvarende én søppelbil med tekstiler brent eller dumpet på en søppelfylling.

Moteindustrien bruker årlig 93 milliarder liter vann, tilsvarende behovet til 5 millioner mennesker. Alt ifølge FN og Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Trenger du egentlig flere gode grunner?

Bodil Garvik

KONSERT: Bluesvibber på Underlig

NYTT ALBUM: Gitarist H.P. Gundersen og Chinatown Bluesband er ute med nytt album (arkiv). byoutline Vegar Valde

Hva: Chinatown Bluesband

Hvor: Underlig

Når: Fredag kl. 21.

Hvorfor: Hva er vel bedre enn å starte helgen med litt blues? Bandet Chinatown Bluesband startet for fem år siden da den bergenske musikeren og produsent HP Gundersen møtte Nora Zheng da han spilte på en huskonsert. De endte opp med å spille blues sammen den kvelden. Og resultatet ble ifølge dem en helt spesiell kjemi i et møte mellom to ulike kulturer. Og til slutt et nytt band, som nylig kom ut med sitt nye album «Silvertone».

Les også Disse konsertene må du få med deg på Bergenfest

Bandet kombinerer elementer av blues, country, pop og kinesisk tradisjonsmusikk. Sistnevnte ved at Zheng spiller på guzheng, et tradisjonelt kinesisk instrument. Mari Persen, Maria Due og Åse Britt Jakobsen er på vokal. Mens John Thomas spiller piano og Alex Grieg kontrabass.

Marita Ramsvik

BARNEKONSERT: Grytten og Berven for de minste

LEKEN: Mads Berven (bildet) og Frode Grytten holder konsert for barn i Biblioteket lørdag formiddag. byoutline BERGENS TIDENDE (ARKIV)

Hva: Mads Berven og Frode Grytten

Hvor: Musikkavdelingen, Bergen Offentlige Bibliotek

Når: Lørdag 15. juni kl. 14.

Hvorfor: Mads Berven er vittig. Det vet alle som har sett ham på scenen med Kniv & Taffel. De vet også at han er en drivende dyktig gitarist.

Frode Grytten er også vittig. Det vet alle som har sett ham på en scene – og det er ganske mange etter hvert. Han er også ganske god med ord.

Les også Hør gull fra Eide og Grytten

Ny Musikk Bergen er ikke fullt så vittige, men konsertforeningen jobber med saken. Blant annet arrangerer de Krapyl, en konsertserie rettet mot barn og unge. Denne lørdagen er det Berven og Grytten som opptrer, med et helt nytt repertoar, formet som «en eksperimentell musikalsk reise til verdensrommet».

Mye tyder på at det kan bli vittig.

Erik Fossen

Publisert 13. juni 2019 19:45 Oppdatert: 13. juni 2019 19:58